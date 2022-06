El reencuentro más esperado de ‘Los Bridgerton’: Regé-Jean Page y Jonathan Bailey

Queridos lectores, parece que dos de los hombres más deseados de la corte han escapado de las calles londinenses para buscar nuevas prendas en Milán. Alejados de su familia, el Duque de Bridgerton y el Duque de Hatings se han dejado ver junto a un grupo de jóvenes por las famosas calles de la ciudad de Italia. ¿Estarán intentando cortejar a alguna cortesana o cortesano alejados de sus deberes familiares? Dicen que se les ha visto reunidos con algunos de los mejores modistas de la capital. ¿Les llevarán prendas de seda a sus esposas?

Esta semana, ha tenido lugar uno de los reencuentros más esperados por los fans de la serie Los Bridgerton: el de los actores protagonsitas de la primera y la segunda temporada. De este modo, Regé-Jean Page y Jonathan Bailey se han vuelto a ver las caras en Milán. Los actores, que dan vida a Simon y Anthony en la famosa ficción de Netflix, han coincidido en uno de los desfiles más esperados de la semana de la moda de Milán: el de Giorgio Armani.

Los dos actores han sido invitados por la firma para poder disfrutar en primicia de los nuevos diseños de la temporada. ¿Lo mejor de todo? Que nos han regalado una súper foto para el recuerdo.

Ha sido el propio Regé-Jean Page quien ha compartido la imagen. En ella, aparecen los dos galanes vestidos con prendas del diseádor, paseando por la ciudad italiana. Junto a la foto, Regé ha escrito lo siguiente: "Los chicos han vuelto a la ciudad"

Sobre la vuelta de Regé-Jean Page a Los Bridgerton

Además, Regé-Jean Page ha aprovechado la foto para aclarar que no va a volver a la serie de Shonda Rhimes, tras los rumores que salieron en algunos medios:

"No, no voy a volver al programa, por cierto, los periódicos se lo inventaron. Pero nos pusimos al día de la mejor manera, y con más estilo, que he tenido en mucho tiempo, mientras tomábamos un excelente café italiano y tomábamos el sol".

Sin duda, los seguidores de la serie han disfrutado con esta imagen. Y es que en la ficción sus personajes son mejores amigos, aunque lleguen a cabrearse por Daphne (la hermana de uno y el interés amoroso de otro).