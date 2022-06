Metallica lanza un curso para que sus fans aprendan a tocar como ellos

Gracias a las nuevas tecnologías, cada vez es más fácil para los artistas estar en contacto con sus seguidores. No solo para compartir sus vivencias, noticias y nueva música, sino también para dar a conocer sus conocimientos. Hace un tiempo, Brian May utilizó sus redes sociales para enseñar a los fans a tocar los riffs de guitarra más reconocibles de Queen, y ahora, un nuevo grupo ha puesto en marcha una acción para compartir sus conocimientos musicales.

Metallica se ha asociado con una aplicación para sacar adelante un curso a través del cual los fans de la banda puedan aprender a tocar junto a la banda. Se trata de un proyecto en el que los legendarios miembros del grupo James Hetfield y Kirk Hammett guiarán a los alumnos a través de diez sesiones en las que compartirán cómo tocar los riffs más reconocibles, pero también la melodía solista y todo tipo de ritmos. Todo lo necesario para aprender a tocar los éxitos más reconocibles de Metallica, como Enter Sandman, Nothing Else Matters o Master of Puppets.

Yousician, que es como se llama el curso, incluye además entrevistas con los miembros de la banda de rock, en la que hablan de su proceso creativo, técnicas de ensayo, rituales previos a los espectáculos y más.

Respecto al curso, los propios miembros del grupo se han pronunciado: "La mejor manera de aprender a tocar como nosotros es tocar con nosotros". Si eres de los que quiere inscribirse y tener la oportunidad de aprender de tus ídolos, puedes hacerlo aquí. Puedes seleccionar alguno de los planes que ofrecen para acceder a la prueba gratis de siete días.

Metallica x Yousician | Learn guitar with James Hetfield & Kirk Hammett

Hetfield se ha pronunciado sobre la finalidad de este curso: "Hemos mantenido nuestro vínculo durante más de 30 años y hemos aprendido muchísimo sobre otros y sobre nosotros mismo todo este tiempo. En nuestra clase no solo enseñamos cómo escribimos canciones y encontramos inspiración para nuestra música, sino cómo las experiencias que hemos tenido juntos han contribuido a una colaboración creativa satisfactoria".

Las clases se centrarán en algunos elementos característicos de Metalica como el estilo de Hetfield de tocar hacia abajo o cómo doblar las cuerdas, entre otros. Además, Yousician ha patentado una tecnología de inteligencia artificial que proporciona información en tiempo real al usuario. De esta manera, quien esté tocando el curso a distancia, sabrá si cometió algún error en dicho instante y así poder perfeccionarse.

Después de la pandemia, la banda ha vuelto con más fuerza que nunca. Retomaron las fechas de su gira mundial en Latinoamérica y Europa, y durante meses estarán viajando y presentando todos sus clásicos en directo. Además, a principios de año anunciaron que lanzarían una serie de películas en vivo y documentales remezclados de sus conciertos más legendarios en el 40º aniversario de su carrera.