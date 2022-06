La surrealista historia de un joven que se fugó del hospital y acabó conociendo a Duki

¿Qué cosas serías capaz de hacer por asistir a un concierto de tu artista favorito? Se han leído historias realmente impactantes de todo lo que un fan de un cantante haría, vendería o compraría si a cambio disfruta de su música en directo, pero lo que le ocurrió a Adrián Mesejo el pasado 17 de junio fue algo insólito.

Adrián es fan aférrimo de Duki, quien actuó en el Festival O Son Do Camiño el pasado viernes. Él tenía su entrada y no pensaba perderse la música del argentino en directo, pero la cosa se le complicó un poco.

El joven asistió al concierto con litros de alcohol en su cuerpo, lo que hizo que su estado al entrar no fuese el más óptimo. Tanto que al rato sintió cómo su cabeza y todo lo de su alredeor le daba vueltas. Tal y como cuenta en la historia que ha compartido en Twitter, recuerda cómo vio todo negro y perdió el conocimiento por completo.

La siguiente imagen que le viene a la cabeza es él en una ambulancia, donde suplicó que le dejasen ir para ver el concierto de Duki. "Lloro desconsolado y me intento escapar. Me atan y me sedan cual animal salvaje. Me duermo al grito de "soltadme, quiero ver al Duko"", recuerda Adrián. Después de llegar al hospital y charlar con la enfermera llega a la conclusión de que debe fugarse de allí. Y así hizo.

Con el camisón puesto, y, después de subirse a un autobús, consiguió llegar al recinto del festival. Se reencuentra con sus amigos con la mala fortuna de que Duki ya había actuado. Cuando acaba el día del festival, se marcha a casa con una sensación de tristeza. Pero ahí no acaba la cosa.

Adrián quería volver al hospital al día siguiente para pedir perdón por su fuga y no dudó en hacerlo acompañado de sus amigos. Cuando iba de camino, para su sorpresa, se encontró al mismísimo Duki. ¡Totalmente inesperado! "Solo Diego se atrevió a moverse y se acercó tan campechano a pedirle foto y él se levantó tan amable de la terraza en la que estaba tomando algo. Estaba más nervioso que una vaca en un matadero", dice el fan del argentino. "No lo había visto cantar pero Duki me había bendecido", añade.

Solo Diego se atrevió a moverse y se acercó tan campechano a pedirle una foto y el se levantó tan amable de la terraza en la que estaba tomando algo. Estaba más nervioso que una vaca en un matadero pic.twitter.com/H9arM4IY4v — Adrián Mesejo (@adrianmesejo) June 21, 2022

Después de cumplir su sueño, del que aún no se ha despertado, fue a disfrutar de un nuevo día del O Son Do Camiño para ver a Nicki Nicole en directo. Le esperaba otra sorpresa: ver a Duki cantar con ella YaMeFui. ¡Otro sueño cumplido!

Y es que creas en el destino o no, lo que está claro es que en ocasiones es muy caprichoso.