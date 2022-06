Brian May se emociona al compartir escenario con el holograma de Freddie Mercury

A pesar de que tuvimos que despedirnos de él en 1991, Freddie Mercury sigue estando muy presente en nuestras vidas. Su legado sigue muy presente en los millones de fans que sigue teniendo en el mundo, y sus compañeros de Queen no se olvidan de lo que su amigo y compañero significó para ellos. Por eso, cada vez que salen al escenario, recuerdan al vocalista que fue una parte clave para su trayectoria.

Gracias a la tecnología, ahora es más fácil que nunca tener presente a Freddie Mercury. Con los nuevos métodos, se puede traer de vuelta a algunos de los más grandes artistas, como María Calas o Whitney Houston. Queen ha utilizado este método para volver a compartir escenario con él, y el guitarrista Brian May ha podido acompañarle a la voz con una versión acústica de Love of my life.

Fue en el concierto de Queen en honor a la reina Isabel II por su Jubileo de Platino. May estiró su mano para alcanzarlo a saludar a su amigo como en los viejos tiempos, y comenzó a tocar la legendaria canción del grupo. Brian May se mostró visiblemente conmovido al recordar a Freddie Mercury y verlo por medio de un holograma, y rompió a llorar de emoción.

Esta emotiva reacción del músico fue captada por los miles de fans que se agolpaban para escuchar las canciones de la banda británica, y rápidamente las redes sociales se llenaron de vídeos en los que podría verse toda la secuencia. Es innegable el cariño que Brian May siente por Freddie Mercury, y no son pocas las veces en las que lo ha demostrado, en entrevistas o en cualquier aparición pública.

En diferentes ocasiones el guitarrista ha contado que para él la muerte de Freddie Mercury fue un golpe muy fuerte en su vida, ya que no sólo perdió a su compañero de banda, sino que también a uno de sus mejores amigos.

Love of My Life forma parte del disco de 1975 A Night at the Opera. Fue compuesta por Freddie Mercury pensando en la que era su novia en esa época, Mary Austin, y a quien este se refirió más de una vez como el amor de su vida.

Bryan May llegó a decir que "Freddie nunca confesó que era en su honor, pero si recuerdo que en el momento de presentarla a toda la banda, estaba afligido por una pelea con Mary". La canción habla sobre la aflicción que siente un hombre cuando una mujer lo abandona, sintiendo que el amor que se la ha arrebatado.

No es la primera vez que artistas famosos que ya murieron reaparecen en el escenario gracias a la tecnología, pues hace unos años Paul McCartney pudo reencontrarse de esta forma con John Lennon.