David Botero (‘La reina del flow’): “Una de las dificultades del género urbano ha sido la sexualización”

David Botero no es un nombre que le suene a todo el mundo, pero es el artista que está detrás de gran parte de la música de La reina del flow. Se convirtió en el director creativo de la serie colombiana y acabó poniendo voz a Pez Koi, el personaje de Juan Manuel Restrepo.

Si algo ha tenido presente en su proyecto televisivo ha sido el empoderamiento de la mujer en la industria musical. De hecho, la gran protagonista de la serie era Yeimi Montoya (Carolina Martínez). Una mujer engañada y encarcelada que centra su vida en una venganza y encuentra el modo de hacerlo a través de la música urbana.

“La reina del flow representó el primer hito respecto al protagonismo de la mujer en la escena urbana sin sexualizarse y apoderándose un poquito más del carácter del mensaje y la fuerza de la mujer sin necesidad de sexualizarlo”, asegura.

“Una de las grandes contradicciones y dificultades que ha atravesado el género urbano ha sido la sexualización. Las letras tanto del hombre hacia la mujer o de la mujer auto sexualizándose… que cada quién es libre de hacer lo que quiera y ponerse en la situación que quiera, no es cuestión de juzgar…, pero sí de alguna manera, una de las percepciones que yo tenía como productor en el medio es que muchas mujeres querían trabajar, pero se veían forzadas como a medio sexualizar su contenido para poder vender”, analizaba sobre el papel de la mujer en esta escena.

Una situación que no acababa de convencerle. “Eso me frustraba mucho y me ponía muy triste porque al final, si no te laten ni te lucen esas cosas, ¿para qué las vas a hacer? Hay gente para todo. Hay gente que le sale muy bien y le sale espectacular y le gusta. Creo que la serie representó esa transformación de que sí se podía. Como de dejar ese mensaje de que una mujer puede cantar urbano sin necesidad de hablar de esos temas o ponerse en una situación diferente”, reflexionaba sobre lo que ha logrado La reina del flow.

La voz de Yeimi Montoya

Gelo Arango fue la artista que prestó su voz a Yeimi Montoya en la primera temporada. “Está haciendo su carrera en una línea muy así de La reina del flow. Hicimos una canción juntos, Llegó la reina, que fue como esa reafirmación de lo que ella había hecho en la serie, de lo bonito, de ese carácter de rescatar su voz, rescatar su mensaje”, explicaba.

“De alguna manera los personajes se nutrieron mucho de nosotros y nosotros de ellos. Es como que se creó un modelo diferente. En BBC de Londres la llamaron porque la gente pensaba que esa era su vida, la vida de Gelo y pensaban que la novela era como una biografía de su vida como artista porque realmente sí representaba eso”, contaba sobre la confusión que había entorno a ella.

“Es una mujer fuerte, llena de esa energía y la música que escribimos la representaba mucho a ella porque siempre tuvo ese deseo de hablar por las mujeres de otra manera. La sintió tanto que la gente pensaba que la había escrito ella”, aseguraba. Y seguro que algo habrá ayudado a sumar a ese empoderamiento que está sufriendo el sector femenino.

Este jueves 23 de junio Botero cantará en directo algunas de esas canciones en Madrid y es que ahora, ha decidido ponerse al frente y defender él mismo sus canciones.