Spider-Man y Venom se reafirman en el MCU aterrizando en Disney

Por si fuera poco que los Spider-Men de Tobey Maguire y Andrew Garfield se reuniesen con el de Tom Holland para confirmar que todo está conectado a través de un multiverso, ahora Disney+ acogerá toda la saga de películas del Hombre Araña. O bueno, casi todas.

La plataforma ha anunciado que recibirá en su catágalogo las dos sagas completas de los anteriores Spider-Man, el título de la película de animacióm y el primero del Spidey del MCU. Por si fuera poco, también han confirmado que estará disponible Venom, que ya se sabe que está también oficialmente conectada con el Peter Parker de Holland.

Serán Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), 'Spider-Man 3 (2007), Spider-Man: Homecoming (2017), Venom (2018) y Spider-Man: Un nuevo universo (2018), una serie de películas necesarias para entender Spider-Man: No Way Home. Además, ahora parecen ser clave en el futuro de Marvel.

Hay que recordar que al final de Venom: Habrá Matanza -que no está incluida en estas novedades de Disney+- el simbionte de Tom Hardy se trasladaba de universo a la Tierra 616, la apodada en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura para designar a la realidad de todos los superhéroes que hemos visto en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La película de animación protagonizada por Miles Morales también advertía en sus post-créditos de que había otras realidades en las que sucedían los acontecimientos de Venom, por lo que todo forma parte de un multiverso que Sony está preparando para dejar todo relacionado. Y si no, solo hay que ver las escenas finales de Morbius, la película protagonizada por Jared Leto.

Todos los títulos de Spider-Man llegarán a la plataforma el próximo 8 de julio, al igual que también estarán disponibles en Latinoamérica. Desafortunadamente para los fans, Spider-Man: Lejos de Casa y Spider-Man: No Way Home no se encontrarán aún disponibles junto al resto de la franquicia, y eso que prácticamente son el broche final de todas ellas.

A partir de ahora, todo aquel que quiera mantenerse al día del MCU podrá hacerlo incluyendo también la primera historia en solitario de Peter Parker en el mundo de Los Vengadores, ya que hasta ahora la cronología del catálogo se saltaba este título.