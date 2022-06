Beyoncé, Charlie Puth, Jungkook (BTS), Taylor Swift y Andy & Lucas aterrizan con sus nuevas canciones

La llegada del viernes es siempre una buena noticia. No solo porque el fin de semana ya está aquí, sino porque podemos escuchar las novedades musicales que nos traen nuestros artistas favoritos.

Si el pasado 17 de junio fueron Ana Mena, Belinda, Camilo, Alejandro Sanz y Maneskin los que protagonizaron la banda sonora de todos estos días, llega el turno de otro elenco de artistas que no te van a dejar indiferentes. ¡Dale al play!

Viernes 24 de junio

Beyoncé - Break My Soul. Todos estábamos esperando el regreso de esta leyenda de la música, y después de seis años, al fin lo ha hecho realidad. Beyoncé ha vuelto con un tema que avanza cómo sonará su próximo álbum de estudio Renaissance. Se trata de una canción que une los sonidos dance, house y pop y que son de lo más hipnotizantes. El empoderamiento está muy presente en este lanzamiento.

Charlie Puth, Jungkook (BTS) - Left And Right. Otra canción que ha revolucionado a sus seguidores desde que se conoce su existencia es la que traen estos dos artistas. Ambos se unen en una canción pop en la que predomina el sonido de la batería en su base. Hablan de su intento de olvidar a esa persona que ocupó sus corazones, pero no es tan fácil como parece. Además, nos invitan a escuchar el tema con auriculares, ya que juegan con sus sonidos de una forma muy original.

Taylor Swift - Carolina. La artista ha participado en la banda sonora de La chica salvaje con una canción escrita por ella misma y producida por Aaron Dessner. Se trata de una preciosa balada que sigue la vida de una joven llamada Kyra que crece sola.

Andy & Lucas, Abraham Mateo, Lérica - Son De Amores (V20.0). ¿Quién lo ha dado todo con esta mítica canción del dúo gaditano? Después de cuatro años sin lanzar nuevamúsica, en noviembre llegarán con 20 Años en 20 Canciones, un álbum recopilatorio de sus éxitos. Uno de ellos será esta colaboración con sus paisanos, cuya versión original marcó el inicio de una carrera de éxitos en 2003.

Duki - Celosa. Ya está aquí Temporada de Reggaetón 2, el segundo volumen del proyecto musical del argentino con el que nos trae los sonidos del perreo. Uno de los temas incluidos en este disco es Celosa, que no va a tardar en convertirse en la protagonista de todas las fiestas.

Pole., Estopa - Rumbapop. Otros artistas que han marcado la historia de la música en España son el dúo catalán, que ahora se han unido a esta promesa para traernos literalmente una rumbapop que levanta el ánimo a cualquiera.

Yandel, Maluma, Eladio Carrión - Nunca y Pico. Si querías más ritmos urbanos, estos tres artistas te los traen. El moombahton se convierte en el gran protagonista de cada uno de estos versos, que nos animan al perreo con esa persona con la que nos gustaría compartir pista de baile.

Imagine Dragons - Sharks. La banda de Dan Reynolds estrenará el próximo 1 de julio su Mercury - Act 2. Para avanzar cómo sonará esta segunda entrega de su proyecto han presentado Sharks, que se convierte en el sucesor de Bones. ¡Sus sonidos son de lo más hipnotizantes!

Edurne, NIA - Te Quedaste Solo. Ambas artistas se han unido en el primer adelanto del nuevo disco de la cantante, que llega con el sonido de los sintetizadores para hacer sonar unos ritmos pop y electrónicos. Habla de una historia de desamor y superación.

Otros artistas que se han unido al viernes de novedades son Marlena con Niñata, Justin Quiles y Robin Schulz con AEIOU, Prince Royce, Nicky Jam y Jay Wheeler con Si Te Preguntan, Uge, Pau Donés y Jarabe de Palo con Ni Yo Para Ti, Ni Tú Para Mí, Dimitri Vegas, David Guetta, Nicole Scherzinger y Azteck con The Drop y Eminem y Snoop Dogg con From The D 2 The LBC.