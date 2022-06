Yandel, Maluma y Eladio Carrion le cantan al amor en ‘Nunca Y Pico’

Yandel, Maluma y Eladio Carrion se han unido para darnos una canción que va a poner a bailar a más de uno este verano. Nunca Y Pico es el nombre de este tema, lleno de puro reggaetón, mezclado con sonidos moombahton. El trío urbano le canta al amor y al mantenimiento de este, a pesar de que haya una distancia considerable con la otra persona.

"No me hablen de desamor

Que yo hace tiempo que no sé de eso

Y todo es por ti, mi amor

Casi me pierdo y me encontraron tus besos"

Este distanciamiento lo han querido plasmar en el videoclip. Para ello, se han inspirado en una cárcel y toda la ambientación del vídeo musical es en los patios de una prisión. Los artistas se convierten en unos directores que graban una pieza audiovisual, a la vez que un grupo de mujeres sale de un autobús que las lleva a dicho escenario. Después, son ellas las que se transforman en bailarinas para hacer la coreografía de Nunca Y Pico.

Yandel es la voz cantante de este tema. El mítico artista urbano sigue lanzando música en solitario, pero no deja de lado su dúo con Wisin. Ambos se encuentran de gira por Latinoamérica con La Última Función Tour, con motivo de próximo disco, con el mismo nombre. Un recorrido en el que quieren rememorar las dos décadas de carrera de la que disponen y con la que, parece ser, darán fin a su andadura juntos. Recientemente, también han estrenado junto a Daddy Yankee, otro de los reyes del reggaetón, y Nattu Natasha la canción Mayor que usted.

Por su parte, otro de los tres artistas que conforman Nunca Y Pico es Maluma. El artista, después de vivir el concierto más especial de su carrera en Medellín, lanzó un nuevo disco llamado The Love & Sex Tape, donde nos muestra sus dos caras: la romántica y la más gamberra. Además, pronto estrenará una de sus colaboraciones más esperadas y con la que asegura que ha cumplido un sueño. El cantante se unirá a Arcángel y De La Ghetto, en un hit que aún no tiene fecha de estreno.