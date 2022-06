Anabel Pantoja se enfrenta en 'Supervivientes' a su pasado con Omar Sánchez y rompe a llorar

Supervivientes, el reality que emite Telecinco, puso ayer a Anabel Pantoja en varias situaciones que ni se hubiera imaginado. De una manera o de otra, la sobrina de Isabel Pantoja, se enfrentó a situaciones límite que fue superando y fue motivo para que hasta Carlos Sobera le felicitara en antena por su valentía. Pantoja completó todos los retos, desde subirse a un poste en la prueba de la recompensa superando el vértigo que le acecha, hasta conocer a su suegra y enfrentarse a su pasado en la prueba de las tres puertas.

Pantoja fue valiente y logró la recompensa en la prueba en la que escaló un poste de varios metros de altura, para coger una llave que le permitió unir las piezas de un puzzle. Quizás con esta especie de terapia de choque no vuelva a tener más vértigo en su vida. Al menos, vértigo del que le impide subirse a lugares altos como edificios y mirar hacia abajo. Porque el vértigo que le puede producir a cualquiera abrir la puerta del pasado, del presente y del futuro, eso ya es otra cosa. Cuando salga, como ella ha dicho, tendrá que ver qué ocurre con su pasado.

Carlos Sobera, en la siguiente prueba, le fue indicando que tenía que ir abriendo las tres puertas y cruzarlas. Anabel antes de comenzar la prueba agradeció a Sobera el estar en la isla donde está superando sus miedos. “Me has cambiado la vida", le dijo al conductor del programa.

Ante la puerta del pasado ella estaba nerviosa. En su cabeza, como en la de los espectadores, rondaba la idea de lo que podía ocultarse tras ella. Al abrir la puerta y ver una fotografía de cuerpo entero de su ex pareja Omar Sánchez, la concursante se giró, las lágrimas le salieron de sus ojos mientras, con gesto serio, contaba los recuerdos que le han venido al ver la foto: “Muchas vivencias, no sé qué decirte, para mí él ha sido una persona crucial, que siempre voy a recordar y que me hubiera gustado tener siempre en mi vida, pero obviamente entiendo que es pasado”.

Pantoja, que se conoce, y sabe que si entraba en esto acabará en un “bucle”, dijo que mejor paraba y a la salida ya vería qué pasa. La sobrina de Pantoja ha iniciado una relación con Yulen y entiende que tiene que dejar un poco el tema de Omar, aunque eso no significa que quiera dejar de verle, porque ha sido una persona que ha dejado huella en su vida.

Esta prueba ha removido a Anabel, pero también le ha servido para darse cuenta de que ha ido superando miedos. Jamás pensó que se atrevería a ir al concurso de Telecinco y menos que aguantaría tantas semanas en la isla hondureña.