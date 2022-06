Ovación por lo que Anabel Pantoja hace con Yulen Pereira delante de sus compañeros en ‘Supervivientes’

Lo de Anabel Pantoja y Yulen Pereira se ha covertido en un auténtico culebrón. Desde la pre convivencia en Honduras vimos que había una conexión entre ellos y, desde entonces, han ido acercándose cada vez más. Se han convertido en la pareja de esta edición de Supervivientes.

Y qué nos gusta una historia de amor con dificultades. En este caso el conflicto llegaba por la reciente ruptura matrimonial de la colaboradora de Sálvame que cuatro meses después de casarse, decidía acabar su historia con Omar Sánchez. Eso sí, la última semana antes de entrar en el concurso, estuvieron conviviendo casi como si volvieran a ser pareja.

Así que, costaba olvidarse de él. Aunque no contaba con que el deportista lograra enamorarla de esa manera. Fue cuando les separaron dentro del concurso cuando ambos se dieron cuenta de lo mucho que se echaban en falta y ya, en la reunificación, decidieron no frenar sus sentimientos.

Contacto en España

Ahora hemos sabido que el contacto entre ellos se produjo antes, incluso, de llegar a Honduras. Anabel escribió por Instagram al esgrimista y la prima de Yulen ya dejó caer que a lo mejor había algo entre ellos. Y parece que no se equivocaba y eso debe haberla puesto feliz.

“Hasta que me hagas daño y me rompas el corazón”, le durará esa felicidad a la prima de Yulen. “A lo mejor me lo partes tú antes”, le respondía Anabel. Y es que estos dos son ya una pareja de hecho.

Poco a poco hemos visto cómo la pasión iba aumentando en esta pareja cuya relación, según dijo Kiko Matamoros, durará lo que dure el concurso. Eso sí, parece que lo están disfrutando, sobre todo por la noche bajo la lona.

Beso en público

Aunque parece que cada vez tienen menos reparos en mostrarse en público y ha llegado su primer beso delante de sus compañeros. “¿Cuál es tu canción más romántica?", preguntaba Ana Luque a Yulen. "Yo solo quiero darte un beso, y regalarte mis mañanas...", contestaba el esgrimista cantando el tema de Prince Royce.

La andaluza le hacía la misma pregunta a Anabel que se lanzaba a cantar Nada es para siempre de Luis Fonsi. Y estaba tan metida en la canción que se vino arriba y le dio un beso apasionado a Yulen en la boca delante de todos sus compañeros.

Un arranque que se ganó el aplauso y la ovación de todos sus compañeros. Veremos qué ocurre cuando el domingo Yulen se reencuentre con su madre.