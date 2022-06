Avance semanal de 'Tierra Amarga' de Antena 3: lo que nos espera en el capítulo de hoy y el resto de la semana

Comienza una nueva semana y los seguidores de la serie turca Tierra Amarga ya están preguntándose qué pasará en los siguientes capítulos que ofrece Antena 3. En Los40.com iremos avanzando día a día lo que sucederá en el capítulo diario y en esta misma página lo podrán leer para hacerse una idea de por dónde discurrirá la trama. Así cuando se sienten en el sofá a ver su serie favorita ya tendrán una pequeña idea.

La ficción realizada en Turquía ha cosechado muchos éxitos en los más de 30 países donde se ha emitido. De lunes a viernes, a partir de las 17:45 horas, Antena 3 emite esta serie que es seguida por miles de fans. También está disponible en ATRESplayer PREMIUM. Además, para todos los fieles seguidores de las series turcas, la cadena de Atresmedia, estrenó el domingo una serie nueva Hermanos.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes 27 de junio en Tierra Amarga?

No puedo ser la historia de amor entre Demir y Ümit. Demir, a pesar de que había dado vueltas al asunto de divorciarse, no se lo plantea a su mujer y así se lo hace saber a Ümit. Además confiesa que no piensa hacerlo, porque sigue enamorado de su mujer. Esto cae como un jarro de agua fría a Ümit. Demir le da una sorpresa a Züleyha y en un gesto muy romántico acaba pidiéndole matrimonio de nuevo. Ella, esta vez enamorada, acepta. Lütfiye habla con Fikret y le pide que olvide el pasado. Él se niega a hacerlo y le reconoce que envidia a su hermano.

La trama de Tierra Amarga no deja de sorprendernos con sus historias de traición, amor, infidelidades y muchos secretos que ocultan sus protagonistas.