Paul McCartney brilla en Glastonbury con Dave Grohl y Bruce Springsteen

La muerte de Taylor Hawkins ha sido un gran golpe para Foo Fighters. El batería de la formación ha dejado un fuerte vacío entre sus compañeros, que cancelaron las fechas en directo que tenían programadas. Por eso, el hecho de ver a alguno de los miembros de la banda encima de un escenario es una buena noticia celebrada por sus fans. Así ha ocurrido el pasado fin de semana, con el regreso del legendario festival de Glastonbury, por donde han pasado algunas estrellas como Robert Plant o Diana Ross después de que este año se pueda celebrar con normalidad.

El líder de Foo Fighters, Dave Grohl, que apenas ha sido visto en público desde la muerte de su compañero de banda, se unió a McCartney durante su actuación en el festival. Lo hizo para interpretar la canción clásica de los Beatles I Saw Her Standing There y Band On The Run.

Los cuatro de Liverpool han formado parte de la carrera de Grohl desde el primer momento. Para la mayoría de nosotros, los Beatles han sido una influencia omnipresente en nuestras vidas, y en el caso del músico, a pesar de suceder a una época muy temprana, la recuerda como si fuera ayer.

"Si no fuera por los Beatles, no sería músico", dijo Grohl una vez. "Desde muy joven quedé fascinado con sus canciones, y con los años me he sumergido en la profundidad de su catálogo. Su ritmo y su arrogancia, su gracia y su belleza, su oscuridad y su luz... Los Beatles parecían ser capaces de cualquier cosa".

Paul McCartney - Band on the Run (feat. Dave Grohl) (Glastonbury 2022)

La sorpresa de Grohl no fue la única que vimos encima del escenario de Glastonbury. Poco más tarde, Bruce Springsteen también quiso participar en este concierto y aparecer en escena para tomar Glory Days con el exbeatle. También se lanzó a cantar I Wanna Be Your Man, otro de los temas clásicos de los Beatles.

"Gracias Dave, gracias Bruce, gracias Glasto", dijo el artista a la audiencia antes de abandonar el escenario, después de tres horas y casi 40 canciones. Con un gran set de canciones, Paul McCartney se convirtió en el headliner más antiguo en la historia del icónico evento. El concierto terminó con los tres en el escenario cantando The End, del disco Abbey Road.

Paul McCartney - I've Got a Feeling (feat. John Lennon) (Glastonbury 2022)

El cantante se ha convertido en el cabeza de cartel con más edad de las 52 ediciones de Glastonbury, y ha sorprendido a todos los asistentes por su vitalidad y energía encima del escenario. Ha merecido la pena esperar dos años para volver a ver a las mayores estrellas de la música tocando juntas sus grandes clásicos. El concierto incluyó también un bonito homenaje a su compañero John Lennon, que apareció en las pantallas para realizar un dueto virtual de I've Got a Feeling.