Te invitamos a La Zona LOS40 Classic de los próximos conciertos de Bryan Adams

Hemos inaugurado un verano en el que no dejamos de conocer nuevos planes musicales. Ya teníamos ganas de volver a disfrutar de la música en directo, y todos los grupos y artistas han reprogramado sus giras y vuelto a la carretera para reencontrarse con sus fans. Uno de los primeros músicos internacionales que nos visitó en este 2022 fue Bryan Adams con dos grandes conciertos en Madrid y Barcelona, y parece que el canadiense se quedó con ganas de más, porque este verano volverá a nuestro país con nuevas fechas.

Vamos a estar en esos conciertos, que forman parte de su gira So Happy It Hurts 2022. Hemos preparado la Zona LOS40 Classic, un espacio exclusivo dentro del recinto de cada ciudad en el que poder disfrutar de una experiencia única mientras Bryan Adams actúa en directo. Estos son los lugares donde estaremos, y donde queremos verte:

14 de julio - Complexo Deportivo Das Travesas, Vigo

19 de julio - Marina Sur, Valencia

22 de julio - Espacio Escénico Cubierto, Illescas

23 de julio - Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Para que nadie se pierda esta oportunidad única de volver a ver a Bryan Adams, vamos a invitar a los oyentes más fans del canadiense a esta Zona LOS40 Classic. Solo tienes que escuchar la radio y participar con nosotros para conseguir tu invitación a ese espacio que hemos preparado en los conciertos de esa gira que, durante el mes de julio, recorrerá nuestro país con Bryan Adams. ¡No pierdas esta oportunidad!