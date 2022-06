Dani García desvela lo que Victoria Beckham le hizo cambiar de su menú en la boda de Ramos y Pilar Rubio

Dani García es uno de los chefs más reconocidos. De hecho, es el primero andaluz en hacerse con una Estrella Michelín, lo que ha conseguido que su talento llegue cada vez a más personas.

Este 27 de junio estuvo en el plató de El Hormiguero para hablar de algunos de estos proyectos. Entre ellos se encuentra el de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, para la que tuvo el placer de realizar el menú que todos los afortunados que asistieron pudieron degustar.

El evento tuvo lugar en junio de 2019 y en él pudimos ver numerosas celebridades y figuras importantes de distintos ámbitos. Entre ellos, por supuesto, el de los deportes. De hecho, David y Victoria Beckham no dudaron en aceptar la invitación de la pareja y trasladarse hasta Sevilla para presenciar uno de los días más importantes de la vida del que fue compañero del futbolista. Lo que Dani García no esperaba es que Victoria acabaría modificando su menú por completo y acabaría "dándole la noche un poco".

"Fue muy raro. Ella cambió todo el menú. Te da pena cuando haces un menú, un esfuerzo, no solo nosotros, los novios, todo el equipo, por hacer un menú único... El menú de ella era totalmente diferente. Solo a base de verduritas y tal", ha desvelado el chef. Pero eso no es todo.

"Tenía agua de coco siempre, constantemente, un bol de caramelos de menta. Esto de verdad que no lo he visto en mi vida. Y luego aquí, en el otro lado, tenía el gel hidroalcohólico", añade el marbellí, recordando que en aquella época no existía el COVID-19, por lo que la presencia del gel resultó un tanto extraño.

Hay otro comensal que hizo que modificasen parcialmente el menú, y ese no es otro que Pablo Motos. Entre risas han recordado cómo el presentador pidió que para la hamburguesa le separasen sus ingredientes. "Como un niño pequeño", recuerda Dani.

Consejos de chef

El paso de Dani García por El Hormiguero también ha servido para conocer la que para él es la clave de la tortilla de patatas. ¿Con o sin cebolla? El de Marbella se ha posicionado en el eterno debate. Para él, la tortilla de patatas debe tener sus ingredientes clave: aceite, huevo, patatas y sal. La cebolla aporta dulzor a la tortilla. "Estará buena, pero la tortilla de patatas de verdad no lleva cebolla", declara.

Y tú, ¿qué opinas?