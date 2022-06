El chef Dani García da en 'El Hormiguero' la clave de la tortilla de patatas

La tortilla de patata es uno de los platos que más gustan de la cocina tradicional española. Además, suele ser tema de debate cada cierto tiempo, ya que no hay consenso en si debe ser con o sin cebolla. Lo cierto es que cada uno la toma como quiere pero, como ocurre con el roscón de Reyes y la pregunta ¿con o sin relleno?, la pregunta se queda sin respuesta.

Ayer en el programa El Hormiguero que emite Antena 3 surgió el tema con el invitado, el reconocido chef Dani García. Él lo tiene muy claro: sin cebolla. Las tortillas de patatas, para el cocinero galardonado con 8 estrellas Michelin, deben tener los siguientes ingredientes: aceite, huevo, patatas y sal.

La razón es clara y es que la cebolla aporta dulzor a la tortilla. Reconoce que estará buena pero es como si le echas chistorra “estará buena, pero la tortilla de patatas de verdad no lleva cebolla”, ha sentenciado García.

“Hay gente que se ha quedado jodida”, comentó Motos antes la contundente respuesta. García explico que un cocinero debe saber hacer una tortilla grande con huevos, patatas, aceite y sal, el resto, sobra.

En este aspecto. su opinión coincide con la del chef Dabiz Muñoz que la dio a conocer también en el programa de Pablo Motos hace ya algunos meses. Según el cocinero de Diverxo, "ese toque dulzor, como retostado de la cebolla pochadita que le da a la patata y al huevo no le hace falta”. De hecho, Cristina Pedroche se ha mostrado también partidaria de la tortilla sin. Ella lo tiene claro, como aseguró apoyando a su marido en el programa Pasapalabra.

Según la encuesta que lanzó El Hormguero en redes sociales a raíz del debate con Muñoz, el 66,9 por ciento de los encuestados son cebollistas frente al restante 33,1 por ciento que prefiera la tortilla sin cebolla. Anoche el programa volvió a hacer la encuesta y de momento no sabemos si se revalidará su título la sin o si veremos triunfar a la con cebolla.

La opinión de los participantes es contraria a los que dicen los expertos en la cocina pero está claro que a la hora de pedir un pincho de tortilla en la barra del bar o ponerse a pelar patatas en la cocina de casa, cada uno elegirá lo que más le guste.

El mundo se podrá dividir entre los que la quieren con o sin pero seguro que todos estamos del mismo lado cuando decimos que la mejor tortilla de patatas es la de nuestra madre.

Invitados incómodos como Victoria Beckham

Dani García contó que en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos hubo dos personas muy especiales con la comida. Una fue la ex Spice Girls, Victoria Beckham, que solo comió verduras y agua de coco y el otro fue el presentador Pablo Motos, al que le recomendó "crecer gastronomicamente". Motos reconoció que no le gustan muchas comidas y que antes de entrar al plató sólo toma pollo. Para él es como un rito que no le importa repetir durante años. Y así lleva alrededor de 13.