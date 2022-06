John Williams anuncia que su próxima banda sonora podría ser la última

Hace tan solo unos meses, John Williams cumplió 90 años. El compositor es uno de los más famosos de los últimos tiempos, y ha firmado algunas de las bandas sonoras más importantes del cine. Nos hizo soñar con la música de E.T., nos hechizó con la de Harry Potter, nos hizo volar con la de Superman y nos descubrió todo un universo con la de Star Wars. Ahora, Williams se encuentra componiendo una nueva banda sonora, la que acompañará a Indiana Jones 5. Según las últimas declaraciones del músico, podría ser la última.

Así lo recoge la última entrevista que ha concedido a Associated Press. "En este momento estoy trabajando en Indiana Jones 5 y Harrison Ford, que es un poco más joven que yo, creo que ha anunciado que será su última película", dijo John Williams. "Así que pensé: si Harrison puedo hacerlo, entonces tal vez yo también pueda". El compositor habló de lo cansado que es componer la banda sonora de una película por los muchos meses de trabajo y el compromiso tan largo que implica.

A pesar de esta respuesta, el compositor no cierra la puerta a seguir trabajando, ya que quiere seguir actuando y ofreciendo conciertos. "La música me ha dado la capacidad de respirar, la capacidad de vivir y comprender que hay más en la vida corporal", reflexionó el artista. "Sin ser religioso, que no lo soy especialmente, hay una vida espiritual, una vida artística, un reino que está por encima de las mundanidades de las realidades cotidianas", asegura.

"Siempre me gusta especular que la música es más antigua que el lenguaje, que probablemente tocábamos tambores y juncos antes de que pudiéramos hablar. Así que es una parte esencial de nuestra humanidad", continúa John Williams, con el reconocimiento de que la música es lo más importante de su vida.

El compositor John Williams posa con C3PO, el robot de 'Star Wars', en 1980. / Janet Knott/The Boston Globe via Getty Images

"Me encantaría estar presente dentro de 100 años para ver qué está haciendo la gente con el cine, el sonido y los efectos espaciales, auditivos y visuales. Tiene un futuro tremendo, creo. Puedo sentir una gran posibilidad y un gran futuro en la atmósfera de toda esta gran experiencia. Me encantaría volver y verlo y escucharlo todo", finalizó sus declaraciones al medio John Williams.

Sus logros son difíciles de cuantificar. John Wiliams tiene cinco premios Oscar de un total de 52 nominaciones, un número superado solo por Walt Disney. Pero eso no alcanza a reflejar el poder cultural de su música. Millones de personas podrían tararear instantáneamente la melodía de Tiburón o La marcha imperial de Star Wars.