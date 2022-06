Billie Eilish confiesa que usó una doble durante su actuación en el Coachella 2022

Billie Eilish fue una de las artistas en la última edición del Festival Coachella 2022. Con 20 años consiguió ser la artista más joven en encabezar este espectáculo desde que el show debutó en octubre de 1999. Ahora este acontecimiento se ha causado revuelo por unas declaraciones que ha dado en una entrevista.

Todo ha ocurrido en una entrevista para Apple Music 1 hablando con Matt Wilkinson. Durante la charla y antes de irse a al Festival de Glastonbury, la estadounidense admitió que había usado una doble durante su performance en el Coachella.

“Al comienzo de Coachella, tenía una doble de cuerpo, una de mis bailarinas. La vestí con un look que ya había usado antes para un performance. Conseguimos una peluca negra y le pusimos chongos. Le dimos una máscara y gafas de sol y se puso mis zapatos y mis calcetines”, estas fueron las palabras de Billie al comenzar el relato.

Nadie se enteró

"La puse en la parte trasera del escenario y ella se quedó allí mientras se encendían las luces y todos pensaban que era yo”, explicó que nadie se dio cuenta que no era ella la que estaba cantando, “nadie supo nunca que no fui yo, literalmente nadie lo supo. Y mientras ella está allí arriba, me puse un gran abrigo negro, un chaleco de tráfico, una capucha y solo gafas de sol”.

Si analizamos las imágenes de la actuación, es cierto que la cara de la cantante no aparece en ningún momento, hasta pasados dos minutos. Los vídeos dejan ver a “Eilish” cantando al final del escenario sus sencillos Oxytocin y Happier Than Ever. Pero no es hasta que comienza su single Bury a Friend cuando podemos ver con claridad la cara de la artista.

No es la única que tiene dobles

A pesar de que Billie lo haya hecho público, no es la única que tiene un doble en su vida. Podemos recordar la “gemela” de Ariana Grande, una chica de 16 años que gracias a su parecido a la artista se ha convertido en una estrella en TikTok.

También Ester Expósito o Brad Pitt tienen dobles con un parecido asombroso, que gracias a las redes sociales han salido a la luz y se han convertido en influencers.