Omar Sánchez concede una nueva exclusiva tras ver el vídeo íntimo de Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’

Anabel Pantoja está viviendo su historia de amor en Supervivientes con Yulen Pereira, pero no es lo libre que le gustaría porque todavía piensa un poco en Omar Sánchez, su ex. Y decimos un poco, porque por mucho que haya repetido una y mil veces que no quiere hacer daño a nadie, no lo ha conseguido.

Omar ha tenido que ver cómo la que ha sido su mujer durante cuatro meses y con la que tuvo relaciones dos días antes de irse a Honduras, se ha entregado a los brazos de otro.

Pudimos ver su primera entrevista en Sábado Deluxe. La primera vez que concedía una exclusiva, algo que no era habitual cuando estaba con la influencer. Ahora parece que ha roto barreras y que no quiere mantenerse callado por más tiempo.

Ya habían avanzado que este miércoles había nueva exclusiva y que el tono iba a ser muy diferente al de la primera entrevista, mucho más duro. Tampoco parece tanto.

Titulares directos

Hemos podido ver la entrevista en la revista Lecturas en la que se ha referido a ese vídeo en el que vemos los movimientos bajo la luna de Anabel y Yulen. "Nos ha faltado al respeto a su familia y a mí", asegura el canario. "Me da vergüenza y rabia ver esas imágenes... nunca he sufrido tanto por amor", añade explicando que ella había asegurado que no protagonizaría este tipo de escenas.

"Se pueden dar besos y cariño, pero eso se lo podría haber ahorrado", expresaba el surfista al que se le nota muy dolido por lo que está ocurriendo en Honduras.

No le convence esta historia y aunque reconoce que su ex puede estar sintiendo algo, no cree que sea correspondida. "Anabel es un pase para llegar a la final del concurso", admite sobre las intenciones de Yulen. "Puede ser que a Anabel le guste bastante Yulen, pero creo que lo va a pasar mal porque él no está enamorado”, asegura.

Su boda en La Graciosa el pasado octubre fue un auténtico circo mediático, sobre todo, porque pendió de un hilo hasta el último momento al coincidir con el fallecimiento de Doña Ana. La ruptura ha seguido el mismo camino. "Ha sido una ruptura mediática bastante dura", admitía.

Veremos qué opina Anabel cuando regrese de su burbuja hondureña y vea todo lo que se ha montado en España entorno a su concurso.