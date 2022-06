¿Cuánto sexo tenemos los españoles? Esta es la media semanal, provincia a provincia

No en toda España se tienen las mismas relaciones sexuales y esto no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas. Al contrario de lo que dice la canción de Raffaella Carrà, eso de "para hacer bien el amor hay que venir al Sur", cuando miramos las cifras que ofrece un estudio reciente realizado por la empresa española de lubricantes Lubets en el que han participado más de 1.700 peronas, todo apunta a que, aunque no sabemos si de mejor o peor calidad, donde más relaciones sexuales se tienen es en la franja del Norte de nuestro país. En concreto, Salamanca y Ourense encabezan el ranking de las provincias de España en las que las parejas tienen más encuentros íntimos semanalmente.

La media en estas dos provincias está en 3,4 encuentros sexuales a la semana, una cifra ligeramente superior a la que se registra en Ávila y Zamora, donde, no sabemos si será porque allí también aprieta el frío en invierno, la media se sitúa en las 3,3 relaciones semanales.

Y para cerrar el 'top 5' de provincias de España en las que la gente es más ardiente y por lo tanto, acaba protagonizando más encuentros sexuales, está Soria. En esta provincia de Castilla y León sus habitantes, de media, mantienen unas 3,2 relaciones a la semana.

Les siguen, también rozando el triplete de encuentros por cada siete días, Cáceres con 3,1; Navarra y Ciudad Real con 3, Ceuta y Zaragoza con 2,9; Valladolid y Toledo con 2,8; Vizcaya, Las Palmas, Valencia, Teruel, León y Alicante con 2,7 y Lleida con 2,6.

En las 2,5 ocasiones por semana se colocan según esta encuesta Lleida, Murcia, Cuenca, La Rioja, Lugo, Melilla, Badajoz y Álava; en las 2,4, solo ligeramente por debajo de las anteriores, Cádiz y Madrid; en las 2,3 veces por semana estrían Barcelona, Pontevedra, Sevilla y Guipúzcoa; en las 2,2 Castellón, Jaén y Palencia; y en las 2,1 Córdoba, Girona, Tarragona y Guadalajara.

Ya en las últimas posiciones de la tabla, con solo dos encuentros sexuales semanales se situarían los vecinos de las provincias de Asturias, Albacete, Almería, Huelva, Huesca, Segovia y Tenerife; con 1,9 los habitantes de Cantabria, Burgos, A Coruña, Granada y Málaga y con 1,8 encuentros sexuales semanales, los de las Islas Baleares, los últimos del ranking.

¿Cuánto sexo tienen los españoles? / Getty Images

El ranking definitivo de la media semanal de relaciones sexuales

Si tenemos en cuenta y valoramos positivamente el número de días que habían transcurrido en el momento de responder a la encuesta desde que los 1.700 participantes habían practicado sexo y valoramos la cercanía temporal como un punto positivo para deshacer los empates entre las provincias que se igualan en frecuencia, el ranking quedaría así: