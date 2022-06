Mario Vaquerizo desmiente su separación: “Hay Alaska y Mario para rato”

Mario Vaquerizo y Alaska llevan más de veinte años juntos. Los celebs se han covertido en una de las parejas más consolidadas y queridas del Star System español. La cantante y el periodista se conocieron en 1999 y desde entonces son inseparables. Durante todos estos años, el público los ha visto acudir juntos a varios eventos, subirse a escenarios y protagonizar su propio reality. En este último, la audiencia pudo ver cómo se daban el "sí, quiero".

Durante las últimas semanas se ha hablado de crisis matrimonial. Ahora, Mario ha querido aprovechar su última intervención en Anda Ya para dejar claro que Alaska y él están perfectamente.

"No nos hemos separado ni nos hemos divorciado. Estamos juntos", ha empezado diciéndole Mario a Dani Moreno El Gallo en Anda Ya.

"Tenemos que desmentir esta noticia que se ha dado por válida a través de un chico de TikTok, que para tener más likes dijo que nos habíamos divorciado. Es mentira", ha dicho Mario.

"Me lo tomo con mucho humor. Lo que no me falta ahora es que me digan que he comprado Cantora. Como los medios dan por válido todo", ha continuado diciendo.

Mario Vaquerizo pone final a los rumores de crisis con Alaska

Mario Vaquerizo, sobre su relación con Alaska

Para terminar, con el particular sentido del humor que tiene Mario, ha querido dejar claro que va a haber Mario y Alaska para rato:

"Estamos muy felices y fenomenal. Me hace mucha gracia porque soy consciente de que soy una persona muy famosa en este país cuyos rumores son válidos. Como su fuese el presidente de la OTAN. Hay Alaska y Mario para rato, mientras que Alaska quiera"

Hay Alaska y Mario para rato, mientras ella quiera

Sin duda, nos alegramos de que una de las parejas más emblemáticas de nuestro país siga felizmente compartiendo su vida.