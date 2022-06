Terelu sorprende en el 'Sálvame Mediafest' con su beso a Coyote Dax

La segunda edición del Sálvame Mediafest ha dejado grandes momentos como la emoción de Karina cantando con Kiko Hernández o el baile al más puro estilo country de Terelu y Coyote Dax. Si la semana anterior, la periodista fue duramente criticada, ayer mostró que se ha puesto las pilas y ha trabajado duro para ofrecer una mejor interpretación.

Terelu se subió al escenario para cantar el célebre No rompas más con Coyote Dax. Esta canción es una versión de Achy breaky heart, de Billy Ray Cirus. La colaboradora de Sálvame, ataviada con un estilo country, pero con mucho brilli-brilli, se marcó un baile al ritmo de “no rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo entiéndelo”, que habrá bailado miles de veces en sus salidas nocturnas, cuando el tema estaba de moda hace 20 años.

Terelu se vino arriba y tras acabar su actuación le plantó un beso al cantante mexicano. El público, que había estado muy animado durante la actuación, no dejó de aplaudir el beso y los sombreros de vaquero que algunos llevaban volaron celebrando la actuación.

El jurado aplaudió la actuación de Terelu y valoró el esfuerzo y el cambio que ha dado respecto a la semana anterior. “Te has redimido totalmente, lo has hecho bastante bien, con mucho rollo”, explicó el miembro del jurado Antonio Castelo.

En la anterior edición, Terelu explicó que tenía problemas en las cuerdas vocales y que no todo el mundo en su situación se habría subido a un escenario. Desde luego razón no le falta, con o sin buena voz, no todo el mudo tiene el valor para hacer lo que hizo.

¿Habrá una tercera edición de Sálvame Mediafest? Ayer en el programa se comentó la propuesta de hacer un desempate entre los dos ganadores. Sería una buena idea ver competir a las dos colaboradoras ganadoras. Quizás Telecinco se lo planteé y nos dé la sorpresa en unos días.