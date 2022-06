Miguel Frigenti y Terelu Campos cargan contra Raúl por su actuación en el Sálvame Mediafest y se lía

Llegó el día. Después de muchos días anunciándolo, por fin pudimos disfrutar del Sálvame Mediafest en el que artistas de diferentes géneros se unían a los colaboradores del programa para ofrecer unas colaboraciones únicas y, en algunos casos, un tanto surrealistas.

Hubo actuaciones para todos los gustos, aunque una de las que más dio que hablar fue la de Raúl con Alonso Caparrós. Juntos interpretaron Sueño su boca, uno de esos temas que nos hizo disfrutar un verano hace ya unos cuantos años.

Ya antes de salir a escena hubo polémica porque Adela González, co presentadora junto a Jorge Javier Vázquez, se acercó a hablar con ellos porque había oído gritos desde el vestuario. Parece que no se ponían de acuerdo con el estilismo. En un principio iban a salir los dos con la misma chaqueta, pero Alonso prefirió cambiar la suya en el último momento para ser fiel a su estilo.

Ya la cosa andaba calentita, aunque ellos intentaban hacer ver que no pasaba nada. Luego llegó el momento de actuar y la voz de Alonso quedó eclipsada por la de Raúl que se lució todo lo que pudo dejando constancia de su gran capacidad vocal.

Llegan las críticas

Mientras unos aplaudían la actuación, otros se mostraban dolidos. “Quiero felicitar a mi compañero Alonso. Pero sin faltar el respeto a nadie porque aquí son todos artistas y yo soy el último mono. Pero he visto como que Raúl, bajo mi humilde opinión como que cantaba muy por encima y no ha sido muy generoso con mi compañero. Es que no se le escuchaba a Alonso. Raúl debería haber sido más generoso”, tomaba la palabra Miguel Frigenti.

No era más que el principio para un chorreo de reproches que recibió Raúl. “Yo también lo pienso. Solo hay que ver cómo han sido Las Ketchup con Gema, como han sido Amistades Peligrosas con Laura Fa, solo hay que ver cómo han sido mis Azúcar Moreno conmigo. Yo creo que un artista es un artista y eso es indiscutible, pero podías haber sido más generoso con Alonso”, opinaba Terelu Campos que se unía al linchamiento.

“Raúl te tengo que decir una cosa. No voy a decir el nombre, pero hay artistas que han dicho exactamente lo mismo. Esto no lo hace un artista porque un artista lo da todo cuando está solo, pero en una actuación como esta hay que ser generoso”, le decía Adela González al cantante.

¿Hola mi bebebé?



Raúl y Alonso Caparrós lo bailan y lo disfrutan con el "Sueño Su Boca" en el #SalvameMediafest pic.twitter.com/XD5SMPfx21 — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) June 22, 2022

Raúl se defiende

A Raúl no le quedaba más remedio que coger el micrófono y responder a los ataques. “Yo tengo que explicarme, ya que parece que vosotros sabéis tanto, yo también voy a dar mi opinión de por qué esto ha sido así y yo creo que Alonso estará de acuerdo conmigo. La cuestión es que la canción de Sueño su boca tiene un registro vocal en el estribillo que es muy elevado y Alonso no llegaba. Entonces, lo que Alonso ha hecho durante la canción ha sido cantar una octava por debajo. Por eso su voz se oía más oculta u opacada por la mía. Él puedo decirlo”, se justificaba.

Y Alonso no parecía dispuesto a mojarse mucho e intentó suavizar la situación. Adela le preguntó a Raúl si no podía haber bajado él el tono para que Alonso brillase también un poco.

“Cuando tú estás ahí, el sonido que tienes no es el mismo que el que tienes en casa o el que tienen estos monitores. Yo iba con unos pinganillos y a él sí que le oía perfectamente y puedo entender que por sonido se oiga diferente”, intentaba explicarse.

Apoyo del público

El caso es que la indignación se hizo presente en redes sociales donde mucho expresaron su incredulidad ante el ataque que estaba recibiendo Raúl.

Muchos optaron por votar a esta pareja para intentar quitarle el mal sabor de boca a Raúl. Y parece que el apoyo fue importante y se vio reflejado en los votos del público. No ganaron, eso lo hicieron Carmen Alcayde y Ptazeta, pero por lo menos, Raúl se llevó la empatía de los espectadores.