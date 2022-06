Jahir tiene hirsutofilia y busca en 'First Dates' el amor pero haría excepciones como con Matías

Jahir tiene claro lo que busca en hombre: tiene que tener vello. Así lo dijo en el programa de citas de Cuatro, First Dates, aunque ha sido contundente, poco a poco, se ha ido descubriendo que, aunque ese estilo es su hombre ideal, hay hueco para otros.

El colombiano quiere una relación abierta y, en estos momentos, tiene una historia con un chico de Tenerife y espera que su cita "sea un chico peludo". Siente atracción por el vello corporal, algo que tiene un nombre difícil de pronunciar: hirsutofilia.

La confesión del concursante, en un tiempo en el que las modas van más por el rasurado completo del cuerpo, llamó la atención de Carlos Sobera que aprovechó para avisar a Jahir de que Matías no tiene pelo en el pecho. “¿Estaría fuera de tu radar?, le preguntó con curiosidad. La respuesta fue clara: “haría excepciones” y, sonriendo, Matías no ha podido evitar decirle que era un listo.

En el restaurante del amor cenaron Jahir y Gerardo, que es un chico que no tiene vello corporal y por el que Jahir haría otra excepción. “De una manera desmedida y loca, me gusta que tenga los vellos oscuros, negros”, así detalló Jahir a Gerardo lo que le atrae físicamente. Gerardo es un hombre muy moreno, con bastante pelo pero que opta por depilarse para verse mejor. En cuestión de gustos ya se sabe.

Durante la cena hablaron de lo que les gusta a ambos y Gerardo ha desvelado uno de sus sueños más íntimos: pertenecer a la realeza. También ha desvelado que le gustan los cuartos oscuros y conocer a gente en las saunas de ambiente homosexual, algo que también le interesa a Jahir.

Al encontrarse con Jahir, se sintió bien y no hubo nada que impidiera una conversación fluida, algo de intimidad y confesiones. Sin embargo, entrando en detalles, a Gerardo, lo de que su cita tuviera pareja y no supiera que estaba en el programa no le ha gustado ni un pelo. Él no quiere ser segundo plato de nadie así que tras un beso que inició Jahir, este le rechazó.

Ambos salieron del restaurante del amor sin ningún plan de segunda cita, a pesar de que Jahir estaba dispuesto a aceptar que no tuviera pelo Gerardo.