“Yo no podría”: la reacción de una comensal en First Dates a su pareja que ha acabado con calabazas

First Dates siempre sorprende y en esta ocasión no ha sido para menos. El programa de citas de Cuatro conducido por Carlos Sobera ha reunido a Julius y Carmen, dos jóvenes que tenían ganas de todo y con eso también hablamos de encontrar el amor. Sin embargo, todo ha ido bien hasta que una inesperada confesión lo ha cambiado todo.

Para sorpresa de todos, Carmen ha acudido a First Dates acompañada de su madre María que, a su vez, también ha protagonizado otra tierna cita. Al parecer, Cupido no ha perfilado mucho su puntería al lanzar las flechas del amor para la madre y la hija en todos estos años y por eso, ambas han decido acudir a este dating show para ver sí con suerte conseguían cambiarlo.

Carmen ha acudido con las ideas claras. “Busco un chico con sentido del humor porque ya tenemos suficiente con los problemas del día a día”, ha comentado la joven. Julius, que ha relatado su admirable historia para llegar a España a través de una patera, ha manifestado que tiene ganas de sentir algo especial por alguien. Al verse por primera vez, ambos han sentido una conexión excepcional, pero cuando ha llegado el momento de conocerse más en profundidad todo ha cambiado notablemente.

Julius le ha confesado a Carmen que ha escrito un libro autobiográfico titulado Mi vida primitiva en poligamia, el cual estaba funcionando muy bien. Carmen se ha interesado por este proyecto y rápidamente se ha dado cuenta que no tenía que haber abierto esa caja de pandora. Julius le ha explicado que su padre ha tenido alrededor de 8 mujeres y que son en total 18 hermanosy todos adoran a su padre.

La invitada se ha quedado a cuadros y ha querido creer que esas cosas aquí en Europa no pasan. Además, ha explicado que ella no sería capaz de mantener una relación así porque se considera ”celosa”. “Yo no podría mantener eso, ni por los niños ni por mí”, ha detallado a los micrófonos del programa.

La soltera ha flipado y ha confiado en que esas cosas hoy en día no pasaban, pero él le ha hecho ver que es más "normal" de lo que piensa. Carmen, que no ha estado dispuesta en ningún momento ni siquiera a planteárselo, ha querido saber cómo llevaban las mujeres de Camerún los celos. Julius ha despejado su duda explicándole que era algo normal y ha seguido hablando abiertamente de la poligamia. Eso sí ha vuelto a afirmarle que él busca ese tipo de relaciones.

Finalmente, este momento ha protagonizo un pequeño momento incómodo que ha marcado el resto de la velada, ya que Carmen ha estado buscando en todo momento alguien con quien surgiera la chispa más allá de la primera impresión y Julius, por su parte, le ha faltado un poco de comprensión.

Su final ha llegado y ambos han decidido retomar sus caminos por separado. Pese a la conexión del principio no han conseguido encontrar otros puntos de unión.