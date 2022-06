R.E.M. reeditará su debut 'Chronic Town' para celebrar sus 40 años

Si atendemos a la trayectoria al completo de R.E.M., no cabe duda de que ha sido una de las bandas de rock alternativo más importantes de la historia. Su carrera comenzó en la década de los años 80, aunque su punto de inflexión tuvo lugar en 1991, cuando la banda lanzó el que sería su séptimo disco de estudio, Out of Time, con el que lograron una gran repercusión internacional.

Sin embargo, todos los grupos siempre tienen su comienzo en la música, y el de Michael Stipe también han sido así. Fue en 1982 cuando los chicos de Athens (Georgia) lanzaron el que fue su primer trabajo discográfico. Lo llamaron Chronic Town y fue un EP que incluyó cinco canciones. Entre ellas, se encuentran algunos grandes hits de los primeros tiempos de su música, como Gardening at Night y Wolves, Lower. Estos primeros temas llegaron después de Radio Free Europe, el single debut de la banda que vio la luz en 1981.

Precisamente ahora, cuando se cumplen 40 años del estreno de este EP, la banda ha anunciado una reedición que llegará el 19 de agosto. Lo hará en diferentes formatos: CD, disco ilustrado y casete. "Al presentar su guitarra arpegiada, letras crípticas y a menudo indescifrables, y coros radiantes que pronto surgirían como firmas del sonido R.E.M. clásico, Chronic Town es el sonido de una banda inquieta, repleta de ideas", afirma el comunicado de prensa.

Ya anunció Michael Stipe en su momento que un reencuentro de la banda es algo que nunca ocurrirá. Para tristeza de los miles de fans que tienen en el mundo, no volveremos a verlos juntos en un escenario o en un estudio de grabación. Sin embargo, noticias como esta reedición de sus discos, podemos ir rescatando esas joyas que son sus canciones. La banda ya ha relanzado otros de sus trabajos como New Adventures in Hi-Fi y Monster, con el objetivo de celebración del 25 aniversario de los álbumes.

En una entrevista, el vocalista Michael Stipe dejó muy claro que la etapa de R.E.M. había pasado para siempre: "Cuando nos separamos, decidimos que volver probablemente generaría dinero, lo que podría ser el ímpetu para que muchas bandas vuelvan a estar juntas", agregó. "Realmente no necesitamos eso, y estoy muy feliz de que solo tengamos el legado de los 32 años de trabajo que tenemos".

Desde 2011 no escuchamos material nuevo de R.E.M., por lo que estas reediciones de sus trabajos discográficos antiguos son todo un regalo para los fans de la banda.