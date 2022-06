Blas Cantó, Luna Ki, María Peláe y Sharonne juegan al 'Tinder de los referentes LGTBI+'

LOS40 ha organizado este 30 de junio, en el marco del Orgullo 2022, un debate en Twitch con unos invitados de lujo, los artistas Blas Cantó, Sharonne, Luna Ki y María Peláe. Los cuatro han hablado sin tapujos sobre los retos a los que se enfrentan como artistas del colectivo LGTBI+, se han sincerado sobre su propio desarrollo personal y en el marco de la industria, han discutido sobre cuáles son los principales problemas de la comunidad y además, han tenido tiempo para divertirse.

Con la mediación del locutor de LOS40 Félix Castillo, el conductor del debate, los cuatro artistas se han atrevido a participar en el juego 'El Tinder de los referentes', una dinámica en la que Castillo les ha ido proponiendo, uno a uno, el nombre de celebrities del colectivo o cercanas a él para que estos, se mojasen sobre si creen o no que son un referente para las personas LGTBI+.

La primera en participar ha sido María Peláe. Félix le ha preguntado a la malagueña si cree que la influencer de moda Dulceida es o no un referente LGTBI+ y la artista no ha mostrado ni una mínima duda al respecto. "Es maravilloso tener un referente con tantos seguidores. Que una niña que la siga vea que hay esa opción... es una alegría", ha sostenido después de solar un rotundo "sí".

Además, Paláe ha querido aprovechar su turno de palabra para dejar claro que ella hace una clara diferenciación entre ser un activista y ser un referente. "Una cosa es tener un papel activo y después estar informado, saber hablar del tema sin liarla por el camino..., a ser parte activa del colectivo", ha indicado la cantautora.

El siguiente en responder ha sido Blas Cantó, a quien Félix le ha preguntado por el rapero estadounidense Lil Nas X. "Sí, siempre", indicado el representante de España en Eurovisión 2021 bromeando sobre que, además de hacer swipe en el Tinder imaginario de los referentes, también le daría un sí en caso de encontrarselo en la versión clásica de esta app de citas. "Me parece maravilloso, porque además, dentro del colectivo en el que él se mueve y canta y hace su arte, es también difícil. Creo que es un gran referente... y además está buenísimo", ha sentenciado el de Murcia.

Blas Cantó sobre Lil Nas X: "Creo que es un gran referente... y además está buenísimo"

En el turno de Luna Ki, Félix ha aprovechado para preguntar por Lady Gaga. "100% sí. Creo que nos ha hecho de madre a más de uno que no hemos tenido una que nos quiera por ser LGTB, por bulling... por lo que sea. Creo que esta persona es maravillosa y sí. Referente de todo", ha indicado la coautora del Piketaison.

Félix no ha querido zanjar el tema ahí y le ha repreguntado a la artista cómo lleva el hecho de ser un referente para los demás. "Yo pretendo ser eso que yo no he tenido... Yo quiero que vivan su ser gay y su ser trans a través de mí", ha indicado Luna Ki. Eso sí, después ha añadido que para para ella, sentirse referente se le hace un poco raro ya que en su casa, jamás ha hablado de la homosexualidad.

Sharonne: "Hombre por favor, con Mónica me iría donde ella quiera"

Por último, Félx Castillo le ha dado el turno de palabra a Sharonne después de preguntarle: "¿Mónica Naranjo? ¿Harías swipe o no con Mónica Naranjo?". "Hombre por favor, con Mónica me iría donde ella quiera", ha sentenciado la ganadora de la segunda edición de Drag Race España. "Mónica siempre ha estado de parte del colectivo. Es un referente", ha añadido la artista invitada para así poner en valor el trabajo que Mónica y otras personas de fuera del colectivo hacen apoyándoles en sus luchas.