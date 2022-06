Bertín Osborne, Harry Styles y Luis Tomlinson: ¿qué harías si te los encuentras al salir del armario?

Este 30 de junio, LOS40 ha organizado un debate en Twitch con unos invitados de lujo. En plena semana del Orgullo, hemos querido contar con artistas tan variados como Blas Cantó, Sharonne, Luna Ki y María Peláe. Las cuatro personalidades han hablado sin pelos en la lengua sobre todos los retos a los que se enfrenta un artista del colectivo LGTBI+. También han hablado sobre todos los retos que tienen entre manos y los referentes de la comunidad.

Por supuesto, también han tenido tiempo para divertirse. Además del juego de El Tinder de los referentes, hemos retado a los artistas a darle la vuelta al concepto de "salir del armario". De este modo, Luna, Sharonne, María y Blas han tenido que describir cómo reaccionarían en los siguientes casos.

"Vamos a darle la vuelta al concepto de salir del armario y a hacerlo literal", ha empezado diciendo nuestro compañero Félix. "Os voy a plantear una situación a cada une y me decís cómo reaccionaríais", ha terminado explicando el presentador.

Luna Ki y Taburete

"Sales del armario y apareces en un concierto de Taburete", le ha dicho Félix a Luna. La reacción de Luna sí que no nos la esperábamos: "¿Qué es Taburete?".

Parece que la intérprete de Voy a morir es la primera vez que escucha el nombre del famoso grupo liderado por Willy Bárcenas. "Es un grupo muy exitoso y guay, pero es verdad que su público no se caracteriza por ser LGTBI mayoritariamente", le ha explicado Blas.

Blas Cantó, Harry Styles y Louis Tomilson

"Sales del armario y te encuentras a Harry Styles y Louis Tomilson besándose", ha dicho el presentador. Era el turno de Blas. El cantante, entre risas, ha dicho lo siguiente: "Si me dejan, me uniría. En verdad, estaría nervioso, pondría un estúpido velo y me iría. No sé, me parecería genial".

Sharonne y Bertín Osborne

"Sales del armario y te encuentrar en el programa de Bertín Osborne", ha sido la premisa que ha ido dirigida hacia Sharonne. "Salgo del armario, dejo la puerta abierta, cojo a Bertín, lo meto y lo encierro", ha dicho Sharonne en tono de humor.

"¿Sabes lo qué me pasa? Que el mundo Daddy tiene su punto", ha terminado diciendo la ganadora de Drag Race España.

María Peláe y el Congreso y de los diputados

"Sales del armario y te encuentras en el Congreso de los diputados", ha sido el caso de María. "Pues les diría de aquí pa' allá fuera. De aquí pa acá, vamos a sentarnos a hablar algunas cosillas", ha dicho la joven.