Camilo y sus planes de mudarse a España: “Me encanta Madrid”

A estas alturas nadie duda de que Camilo sea uno de los artistas del momento. El cantautor de 28 años ha enamorado a miles de personas con las letras de sus canciones. Índigo, Vida de Rico, Tutu, Millones o Bebé son solo algunos de los éxitos que tiene a sus espaldas.

Este verano, Camilo se encuentra en plena gira por España con su De Adentro Pa Afuera Tour de la mano de LOS40. El joven ya ha pasado por algunas ciudades de nuestro territorio, ¡pero todavía le quedan muchas fechas!

Por suerte, este viernes 1 de julio, el cantante de Kesi ha sacado un hueco para acercarse a los estudios de LOS40 y charlar con nuestros queridos Cristina Boscá y Dani Moreno El Gallo.

El artista, a pesar del madrugón, ha llegado con las pilar cargadas: "Yo casi siempre he sido de mañana. Soy mañanero, me gusta la mañana".

Camilo ha reconocido que volver un año después a dar conciertos en España está siendo todo un sueño:

"Lo más grande que le puede pasar a uno, después de haber vivido algo gigante, es volverlo a vivir. Tener la oportunidad de volver a España, después del año pasado, es un sueño. Es un privilegio".

Camilo en Anda Ya: ¿se mudaría a España?

¿Dónde se están quedando Camilo y Evaluna?

Camilo ha venido a España con su familia. Su pareja Evaluna y su hija Índigo también han venido a acompañar al cantante. Como es un follón estar todo el día desplazándose con las cosas del niño, la familia se ha cogido una residencia en Madrid.

Con el enorme amor que siente Camilo por la capital española, Cristina Boscá ha querido saber si se vería viviendo a largo plazo aquí: "A mí me encanta Madrid. Hay tantas raíces por tantos lados que nos encanta la idea de pasar una temporada diferente en cada lugar. Madrid y España en general nos ha acogido de una manera muy particular. Es como que nos mudamos con todas. Y hacemos de España nuestra casa durante el tiempo que estamos. Nos encanta pensar que durante el resto de nuestra vida vamos a seguir pasando tiempo aquí".

El cantante también ha explicado que Evaluna y él han descubierto la gran diversidad que hay en España: "Cuando uno está fuera ve España como una sola cosa, pero cuando la recorres ves la gran diversidad que hay".

El juego de Camilo

Como nos gusta poner en compromisos a nuestros invitados, no hemos querido perder la oportunidad de jugar con Camilo a "Qué prefieres". ¡Y no ha sido tarea fácil!

El cantante ha contestado si actuaría en la Super Bowl aunque no pudiese ver a Evaluna durante un año:

"Yo sueño con la Super bowl, pero es que no ver a Evaluna durante un año es algo imposible. Y más con Índigo y con quien tenga que venir. Tengo una vida muy feliz, así que no pasa nada porque no tocar en la Super bowl"

Pero este no ha sido el único supuesto al que se ha enfrentado Camilo. ¡Dale al play y disfruta del contenido completo!

Camilo tiene que elegir: ¿Super Bowl o Evaluna?

