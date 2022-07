Ayuso se cuela en la última campaña de ‘Thor, Love and Thunder’ de Marvel: “Lo nunca visto”

El próximo viernes 8 de julio se termina la espera: Thor Love and Thunder llega a los cines de tood el mundo. La esperadísima película del universo Marvel nos llevará a uno de los reencuentros más esperados por los fans: el de Thor (Chris Hemsworth) y su exnovia Jane Foster (Natalie Portman).

De este modo, y jugando con unas famosas declaraciones que hizo Isabel Díaz Ayuso en plena campaña por la presidencia a Madrid, los creativos de Marvel España han aprovechado la oportunidad para poner un enorme cartel en medio de la ciudad con una frase que muchas personas van a reconocer.

En el póster, protagonizado por Thor y Jane como dioses, podemos leer lo siguiente: "Dos ex que se encuentran, lo nunca visto en Madrid". Y no, no se trata de ninguna broma. De hecho, la propia cuenta de Marvel España ha verificado que es real.

"No, no te creo", escribía una usuaria en Twitter junto a la foto. Marvel, por su parte, le ha contestado lo siguiente: "Creénos, Carla".

Por supuesto, el cartel no ha tardado en recibir elogios en redes sociales, ¡y es que no todos los días se ve a Marvel jugando con una broma local! Estos son solo algunos de los comentarios:

"Vaya huevos de promo, que le suban el sueldo"

"A sus pies"

"Amo este tipo de campañas publicitarias"

"No me lo creo"

Contextualizando el cartel

En abril de 2021, en plena camapaña electoral por la presidencia de Madrid, Isabel Díaz Ayuso dijo unas palabras que ya forman parte de la historia de la ciudad. ¡Y no es para menos!

La actual presidenta de la comunidad dijo la siguiente frase, que ya es cultura de internet debido a la cantidad de memes que se hicieron:

"Si uno no se quiere encontrar con su expareja no lo va a hacer y si alguien se quiere encontrar con Pablo Iglesias, cada vez va a ser más difícil hacerlo (...) En Madrid puedes cambiar de empresa o de pareja y no volver a encontrártelo nunca más. Algo que no ocurre en todas partes"

Sin duda, el nuevo cartel de Marvel ha sacado más de una sonrisa a los madrileños que han pasado por delante.