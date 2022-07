Paulo Londra, J-Hope (BTS) Fran Perea, J Balvin y Zion & Lennox inauguran julio con sus nuevas canciones

El verano ha llegado oficialmente y son muchas las canciones que suenan en la típica playlist que todos tenemos para hacer un viaje en coche o para ir a la playa. Por ello muchos de nuestros artistas favoritos se ponen manos a la obra para sacar sus mejores temazos y convertirse en los protagonistas de esta estación tan calurosa.

Si el pasado 24 de junio Beyoncé, Charlie Puth, Jungkook (BTS), Taylor Swift y Andy & Lucas, entre otros, fueron los que protagonizaron la semana con sus nuevos temas, prepárate porque llega otro elenco de artistazos.

Viernes 1 de julio

Paulo Londra - Nublado y Luces. El argentino está de vuelta con dos canciones que demuestran que es uno de los más versátiles del panorama. La primera de ellas es Nublado, que llega al más puro estilo del pop/rock. Por otro lado, Luces se convierte en la protagonista de todas las fiestas con sus sonidos electrónicos.

J-Hope - MORE. El surcoreano e integrante de BTS ha estrenado el primer avance de su nueva etapa como solista. Y, además, lo hace con un estilo al que no nos tenía acostumbrados. Una fusión de hip hop y rock con el que sus fans no han dejado de darlo todo. Formará parte de su álbum Jack In The Box.

Fran Perea, Ana Guerra - Voy A Pensar En Ti. El artista está dando una segunda vida a los éxitos que protagonizaron su álbum La chica de la habitación de al lado. Ahora se ha unido a su compañera para regalarnos una nueva versión de Voy a Pensar En Ti. No cabe duda de que hay una química indestructible entre ellos.

J Balvin, Ryan Castro - Nivel De Perreo. Si tenías ganas de ritmos urbanos, estos artistas te los traen. Prepárate para darlo todo en la pista de baile con esta canción llena de sonidos que nos invitan a perrear hasta el suelo con todos y cada uno de sus versos. ¡A darlo todo!

Zion & Lennox, María Becerra - Berlín. El emblemático dúo de la música urbana se une a esta artista argentina de éxito para lanzar un tema protagonizado por los sonidos electrónicos. Es imposible resistirse a los versos pegadizos con los que nos deleitan.

Marc Seguí - Agua Salada. La cuenta atrás para escuchar lo nuevo del mallorquín ha esperado. Sus fans han compartido su emoción al escuchar este tema cuya base está protagonizada por el sonido de la guitarra española.

Imagine Dragons - Sharks. La banda ha estrenado su nuevo álbum Mercury: Actcs 1 & 2 con un repertorio de lo más variopinto. Uno de los temas que incluye es Sharks, que cuenta con un sonido pegadizo que ha hecho que la canción reúna millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Tïesto, Charli XCX - Hot In It. Si te has quedado con más ganas de ritmos electrónicos, el emblemático DJ y la exitosa artista se unen en esta canción que pronto va a sonar, y mucho, en los clubs de todo el mundo. Su sonido te transporta a otra dimensión en la que no existen los límites.

Otros que se han unido a la ola de novedades musicales de la semana son Nerea Rodríguez con Malibú, Miriam Rodríguez con La Última Función, Cepeda con Nené, Sofía Ellar con Calma, Juan Magán con Mañana, Dellafuente con Modo Sigilo, Najwa con Contra Quien Luchaba y Calvin Harris y 21 Savage con New Money, entre otros.