Selena Gomez levanta las sospechas sobre nueva música, ¿la escucharemos este año?

Selena Gomez se encuentra inmersa en la realización de diferentes proyectos que son todo un éxito. Un podcast de salud mental llamado Wondermind, el estreno de la segunda temporada de la serie en la que forma parte, Only Murders in the Building, o su linea de maquillaje, Rare Beauty. Con este último ha estado presentando una nueva colección y ha dejado algunas declaraciones que han puesto en alerta a todos sus fans.

La artista ha presentado a la prensa su novedosa línea de labiales y delineadores que llevarán el nombre de Kind Words Matte Lipstick and Liner. Una amplia gama de 10 tonos que duran todo el día y que son perfectos para ocasiones especiales. Para enseñar al mundo y de forma más profesional esta nueva colección, Selena Gomez ha realizado una celebración de Rare Beauty.

Entre los asistentes al evento se encontraba la tiktoker y maquilladora Mikayla Nogueira, quien tuvo la oportunidad de realizar un rápido test de preguntas y respuestas a la cantante, el cual no ha pasado desapercibido. La última cuestión que le planteó a Selena Gomez fue si íbamos a poder ver algo nuevo pronto más allá de Rare Beauty, a lo que le contestó que tal vez. "¿Nueva música?", dijo la influencer. Sin embargo, la artista permaneció callada, pero hizo un gesto pícaron, mientras se encogía de hombros. ¿Lo interpretamos como un sí?

Lo cierto es que no sería de extrañar que este mismo 2022 tuviéramos música nueva de Selena Gomez, ya que confirmó en una entrevista para Deadline que había estado trabajando en Los Angeles en referencia a este tema. Por lo que se encuentra preparando canciones que podrían ser parte de su próximo álbum.

Además, durante esta entrevista le preguntaron por la posibilidad de un tour cuando lancé un nuevo trabajo. Sin embargo, Selena Gomez se muestra un poco reticente sobre este asunto: “Estoy abierta en un cien por cien, pero tengo muchas obligaciones y cosas que quiero hacer. Cuando sea el momento adecuado, lo haré, pero no se encuentra en mi lista de prioridades”. Por lo que solo se podría confirmar música próximamente, pero no el hecho de verla en nuestro país en un futuro interpretando sus éxitos.