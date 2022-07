Bleachers, St. Vincent y Phoebe Bridgers, entre los artistas del Soundtrack ‘Minions: El origen de Gru’

¡Vuelven los Minions! Y, por supuesto, no vuelven solos. Llegan de la mano de un Gru preadolescente, pero también de artistas que bien podrían ser cabeza de cartel del próximo festival al que vas este verano.

Phoebe Bridgers, Tame Impala, Diana Ross, Bleachers, o St. Vincent son algunos de los cantantes que han formado parte de la banda sonora original de esta película apta para todos los públicos.

A lo largo de la película, podremos escuchar las versiones de Goodbye to Love de Carpenters, Born to be Alive de Patrick Hernandez o Bang Bang (My baby shot me down) de Cher, entre otros muchos clásicos. Nostalgia y modernidad se unen así para crear un repertorio atractivo tanto para los más mayores como para los más jóvenes (H.E.R, BROCKHAMPTON, Jackson Wang y Caroline Polachek completan esta banda sonora).

Jack Antonoff, productor y miembro de Bleachers, ha sido el encargado de los arreglos musicales para esta producción. Por su parte, Kali Uchis pone la nota en español a este film tan querido por los seguidores de los secuaces más adorables del cine de animación con la canción Desafinado.

soundtrack 'minions: el origen de gru' Soundtrack de 'Minions: El origen de Gru' / Illumination 1. Turn Up The Sunshine - Diana Ross, Tame Impala 2. Shining Star - Brittany Howard, Verdine White 3. Funkytown - St. Vincent 4. Hollywood Swinging - BROCKHAMPTON 5. Desafinado - Kali Uchis 6. Bang Bang - Caroline Polachek 7. Fly like An Eagle - Thundercat 8. Goodbye To Love - Phoebe Bridgers 9. Instant Karma! - Bleachers 10. You're No Good - Weyes Blood 11. Vehicle - Gary Clark Jr. 12. Dance to the Music - H.E.R. 13. Black Magic Woman - Tierra Whack 14. Cool - Verdine White 15. Born To Be Alive - Jackson Wang 16. Cecilia - The Minions 17. Bang Bang - G.E.M. 18. Kung Fu Suite - RZA 19. Minions: The Rise of Gru Score Suite - Heitor Pereira

Si este soundtrack de altura no se convierte automáticamente en una buena razón para ir a verla al cine, aquí te dejamos otros cinco motivos para pensártelo un poco mejor.