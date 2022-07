La prometida de Taylor Lautner (‘Crepúsculo’) era team Edward

A principios de la década de los 2010's, el público adolescente se dividía en dos equipos: team Edward o team Jacob. La fiebre Crepúsculo había dado muy fuerte y los personajes encarnados por Robert Pattinson y Taylor Lautner desataban pasiones entre el público más juvenil.

El hombre lobo y el vampiro no tardaron en convertirse en las promesas de Hollywood más deseadas del momento. No había revista adolescente que no hablase de ellos. ¡Y no nos extraña! La saga de películas basada en las novelas de Stephenie Meyer eran todo un fenómeno.

Ahora, una década después del final de las películas, hemos sabido que Taylor Dome, la prometida de Taylor Lautner, tuvo un flechazo con uno delos personasjes de la película. Y no, no era Jacob. Parece que la joven era más de Edward.

Esta semana, gracias a un divertido vídeo de TikTok, hemos sabido que Tay Dome era team vampiros. En uno de los últimos retos virales de la plataforma de vídeo, donde tienes que mostrar el crush de tu infancia y tu pareja actual, Taylor Dome ha confesado que suspiraba por Edward Cullen (Robert Pattinson). Eso sí, el destino le tenía preparado otra cosa: terminar con el actor que daba vida a Jacob.

Lo más divertido del asunto son todos los comentarios que ha recibido la joven. "El plot twist que Bella no quiso darnos", "El final de Crepúsculo que no tuvimos" o "Se pasó el trend", son solo algunas de las respuestas que se pueden leer.

Taylor Lautner y Taylor Dome se casan

En noviembre de 2021, tras tres años de relación, Taylor Lautner le pidió matrimonio a Taylor Dome. La pareja, que desde que comenzó a salir es inseparable, compartió la preciosa noticia con sus seguidores y seguidoras en redes sociales.

Los Taylors llevan dos años viviendo juntos, en una casita cercana al mar, junto a sus dos perros. Forman una bonita familia. Por lo menos en las publicaciones de Instagram que podemos ver.