Taylor Lautner de ‘Crepúsculo’ se casa

¡Suenan campanas de boda en la ciudad de Forks! Kristen Stewart no va a ser la única estrella del cast de Crepúsculo que se case la próxima temporada. ¡Ni mucho menos! El hombre lobo adolescente más deseado de los 2000’s también pasará por el altar en los próximos meses. Hablamos, por supuesto, de Taylor Lautner.

El joven de 29 años, que se convirtió en una de las estrellas teen del momento, ha hincado rodilla para pedirle matrimonio a Tay Dome. La pareja lleva tres años saliendo, compartiendo en sus redes sociales algunos de los momentos de su vida en pareja. Y es que se han convertido en inseparables.

De hecho, desde hace meses, Taylor y Tay viven juntos en una bonita casa frente al mar. Lo hacen junto a sus dos perritos, quienes se han convertido en los protagonistas de sus redes sociales.

Una pedida de película

Para la ocasión, Taylor Lautner sorprendió a su pareja llenando el salón de pétalos de rosa. La pedida tuvo lugar frente a la chimenea y con el apellido que ella acogerá tras pasar por el altar: Lautner.

Taylor, que es un auténtico romántico, ha querido dedicarle unas preciosas palabras a su prometida. Lo ha hecho a través de Instagram, compartiendo una foto en la que ella enseña a cámara el bonito anillo de compromiso que luce en el dedo:

“No puedo esperar a pasar toda la vida contigo. Me amas incondicionalmente. Soportas mi mierda. Me calmas cuando estoy ansioso. Me haces reír. Haces que cada paso contigo sea especial. Y lo más importante, me haces mejor persona. No puedo agradecerte lo suficiente todo lo que me has aportado en la vida. Te quiero para siempre”

Por su parte, Tay Dome ha compartido la misma foto de pedida que el actor. Eso sí, ella ha puesto otro comentario: “Mi mejor amigo absoluto. No puedo esperar a pasar toda la vida contigo”

Un noviazgo que empezó en 2018

Taylor Lautner y Tay Dome empezaron en 2018. La primera vez que se les vio juntos fue en una boda y desde entonces comenzaron los rumores sobre una relación. La pareja ha disfrutado desde entonces de su relación, compartiendo algunos momentos con sus seguidores y seguidoras de Instagram.

Tendremos que esperar para saber si alguno de sus antiguos compañeros de Crepúsculo acudirán a la boda de Lautner. Sin duda, nos encantaría ver ese momento. Y es que muchos fans siguen sin superar esa saga.