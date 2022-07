Exclusiva: Tony Aguilar estrena en primicia el videoclip de ‘Huesos’ de Pignoise

Pignoise es una de las bandas más míticas de la historia de la música de nuestro país. Sus canciones llevan haciendo historia desde principios de los 2000s, época en la que temas como Nada Que Perder para Los Hombres de Paco o Te Entiendo sonaban en los mp3s de todos los jóvenes españoles.

Su estilo del pop/rock es algo que siempre define su música, siendo el género predominante de todos y cada uno de sus proyectos. De hecho, eso es algo que han llevado incluso a Diversión, el disco que publicaron en diciembre de 2021 y con el que celebraron un regreso de lo más esperado.

Una de las canciones que incluye es Huesos, que ya se ha convertido en la favorita de muchos. Pues bien. Su videoclip ha visto la luz este sábado 2 de julio de la mano de Tony Aguilar, que lo ha estrenado en exclusiva en Del 40 al 1. ¡Menudo subidón!

Los integrantes de la banda de Álvaro Benito se colocan frente a la cámara para interpretar el tema con la energía que siempre les acompaña. Además, el clip está protagonizado también por un anónimo que mira con anhelo a través de la pantalla del televisor a un joven sobre practicando skateboarding en una pista.

Pero los autores de la canción demuestran que no existen límites cuando hay una pasión que los supera. Y es que no importa la edad que tengas, ya que siempre es un buen momento para hacer eso que te mueve y te gusta. Por ello, el hombre acaba agarrando su monopatín para disfrutar de él. Y no se le da nada mal.

El estreno del videoclip de Huesos es algo que los fans del grupo estaban esperando desde hace casi un mes. El 9 de junio el grupo compartió unas imágenes del videoclip y sembraron el misterio entre sus seguidores. "¡Muy pronto!", avisaban.

Ahora al fin lo tienen disponible en LOS40.com tras el estreno en exclusiva que ha hecho nuestro presentador Tony Aguilar en Del 40 al 1. Y a ti, ¿qué te ha parecido?