Guitarricadelafuente, sobre el Benidorm Fest: “No sé si es algo que me plantearía”

Guitarricadelafuente (Álvaro Lafuente, 1997) se ha convertido en una de las voces musicales de su generación. El artista ha lanzado este 2022 su primer álbum de estudio. Bajo el nombre de La Cantera, Guitarrica ha unido pop, rumba y sonidos experimentales a través de sus 14 canciones. De hecho, se trata de un increíble viaje sonoro que demuestra la capacidad que tiene el autor para contar historias.

Pero la magia de Guitarricadelafuente va más allá. Y es que verlo en directo es una auténtica experiencia sensorial. Su voz te lleva a otra época. De este modo, Guitarricadelafuente no sería una mala opción para representar a España en un Festival como Eurovisión.

Esta misma semana, en una entrevista para Divinity, Álvaro ha respondido si se vería en el Benidorm Fest de 2023. Tras el éxito de los candidatos de 2022, donde Chanel, Tanxuguiras, Rigoberta Bandini o Varry Brava llegaban a miles de hogares con sus canciones, son muchos los artistas que plantean ir a la segunda edición.

Álvaro no lo descarta: "Es difícil. Yo de pequeño veía Eurovisión. Ha habido gente que ha tenido muchísima repercusión en los tres minutos que dura la actuación, pero a los tres meses nadie se acuerda de ellos. Es algo que te puede ir muy bien o todo lo contrario".

En cuanto a la pregunta de si iría o no a Eurovisión, el artista ha contestado lo siguiente: "A mí me parece muy divertido Eurovisión, pero no sé si es algo que me plantearía".

Aunque Guitarricadelafuente no tenga claro si quiere acudir al festival, lo que sí que podemos comprobar es que es un gran admirador del formato y que sus recuerdos de la infancia podrían llevarle a presentarse al Benidorm Fest. ¿Lo veis como un buen candidato?