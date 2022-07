David Cantero, tras verse “obligado” a dejar los informativos, comparte a qué ha dedicado el tiempo de retiro

“Esta semana me he visto obligado a tomar un respiro, pero la que viene ahí estaré de nuevo para contaros cada día lo que sucede… ✨😉😘💫”. Estas eran las palabras con las que David Cantero justificaba su ausencia en Informativos Telecinco la semana pasada. Una baja más de las muchas que se han producido en los últimos días en la cadena y que, han tenido que ver con el covid. Jorge Javier Vázquez y Ion Aramendi tuvieron que ser sustituidos por Carlos Sobera la semana pasada en Supervivivientes.

Amigos y compañeros no tardaban en mandarle mensajes de ánimo durante esos días de respiro. La actriz de La que se avecina, Vanesa Romero y su pareja le mandaban mensajes reconfortantes. También Nicolás Vallejo Nájera o su compañera de Informativos Telecinco, Alba Lago.

Tan solo un par de días después daba más detalles sobre el motivo de su ausencia que, como muchos pensaban, tenía que ver con el virus que se está extendiendo a velocidad del rayo estos últimos días en todo el país.

Recuperado

“Ya recuperado de un Covid que, por fortuna, no ha sido demasiado fuerte ni duradero… ¡El lunes nos vemos!”, aseguraba este fin de semana.

En su caso ha sido leve y ha aprovechado el tiempo para otras cosas que no son el trabajo. Está claro que lo de quedarse sin hacer nada no va con él. “El aire puro y sacar un tema con la guitarra ayudan… 😉🎶💙 Gracias por vuestros mensajes…”, añadía en su mensaje en redes.

Y como no hay nada mejor que una imagen para mostrarlo, no ha dudado en compartir un vídeo en el que podemos verle tocar con la guitarra ese tema que ha compuesto en estos días de enfermedad. Lo que no sabemos es si le ha puesto letra o no.

Pero está claro que se le ve estupendamente y que la cantidad de mensajes que ha recibido seguro que le han dado un chute de energía para volver hoy al trabajo.