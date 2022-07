Blas Cantó: “Sentía que era tan malo que no merecía ser amado”

Tras un año de parón, Blas Cantó se adentra en una nueva era musical precedida por el lanzamiento de El bueno sale mal, carta de presentación de su próximo trabajo discográfico. Sobre esta canción, el material que viene y la transición que ha vivido el artista ha hablado Félix Castillo con él en LOS40 Global Show.

El momento de 'El bueno acaba mal'

"Ya me estaba ahogando por callarme tanto. Es importante exteriorizar qué pasa. Ya he contado mi vida a través de las canciones: a quién perdí y cómo me siento. Ahora tienen que saber quién me rompió el corazón o, mejor dicho, cómo me lo rompieron. Es importante porque forma parte de mi historia".

Lo que viene

"En el álbum que sale el próximo año he tenido la oportunidad de expresar cosas de la manera que no había hecho antes. Me he involucrado más en las producciones y en la composición. Estoy más fresco y contando cosas que no había contado antes. Además, es un momento de mi vida en el que estoy saliendo más, estoy conociendo a más gente y estoy más extrovertido".

Canción más sentimental

"Hay una canción que se llama Ceniza sobre la que ya escribí en mi libro y prometí sacarla. Va a ir en el álbum. Es una de las canciones más importantes para mí porque es el camino de la oscuridad hacia la luz.. Sentía que era tan malo, que estaba tan mal, que no merecía ser amado. Es una canción importante que me da una energía tremenda".

Componer y no componer

"Canto canciones que han compuesto otros y esto me encanta decirlo porque hay artistas que no componen y reciben canciones hechas a medida. Yo hago las dos cosas: canto mis canciones y las de otros. El bueno acaba mal, de hecho, está escrita por Leroy Sánchez".

Orgullo LGTBI

"Es importante saber utilizar el altavoz, como cuando le daban a Harry Potter la capa de invisibilidad. Hay que saber utilizar las oportunidades que nos dan los medios y nos da la vida, y que mucha gente se vea capaz y protegida en el camino porque a veces nos lo hacen pasar muy difícil".

