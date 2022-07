Los referentes 'classic’ de Sharonne: desde Donna Summer a Cher

La influencia de las grandes divas de la música es imparable. La música disco no habría sido la misma sin Cher y Donna Summer, y muchas artistas de la escena actual han bebido de esa tendencia rompedora para crear su música. Es el caso de Sharonne, la segunda ganadora de Drag Race España, que ha crecido con esos referentes artísticos y los ha incorporado, tanto a sus looks como a su forma de trabajar y a su música.

Sharonne es classic, y no nos puede quedar más claro después de la charla que Andrea Sánchez ha tenido con ella. Desde muy joven, ha escuchado esta música y ya forma parte de ella. "Recuerdo que a mi padre le daban en el trabajo unos discos recopilatorios en los que había canciones de Boney M, de Aretha Franklin... Yo me ponía esos discos en el reproductor de vinilo y esa música me tocaba algo", dice la artista, que no conectaba con la música de Isabel Pantoja o Rafael Farina que se escuchaba en su familia andaluza.

La drag queen comenzó a desarrollar su gusto musical de manera analógica. "Escuchaba música que llegaba a mis manos porque no tenía Internet, lógicamente, ni edad para ir a tiendas de discos", reconoce. Entre sus referentes, no puede faltar una de las grandes divas de la música disco, Donna Summer. "Me parece esa gran señora de la música disco que lo hacía todo fácil, que no sabes de dónde salía su voz tan potente porque no se movía", dice sobre su ídolo.

Y como no, también sonó desde muy temprano en su discoteca la incombustible Cher, a la que descubrió a través de la televisión. "Cuando vi el videoclip del If I Could Turn Back Time, ahí es donde me fui a una tienda de discos y empecé a buscar su música, y me enteré de que había sido dúo artístico con su exmarido Sonny", comenta. En esta santísima trinidad de la música disco, no puede faltar Diana Ross, a la que le deba gran parte de su imagen, y a la que rinde un bonito homenaje en la letra de Sparkle up, uno de sus singles.

Vivimos en una época en la que la música ya se consume en streaming, y es increíblemente fácil acceder a todo tipo de géneros, pero no siempre fue así. "Antes teníamos que mover el culo", como dice Sharonne. "Ahora puedes acceder de una manera muy rápida, pero la parte negativa es que el consumo es muy rápido. Antes te gastabas un dinero y te escuchabas el disco entero. Le dabas mucho más valor de lo que le damos ahora a la música", reconoce.