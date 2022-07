Chiara Ferragni hace un ‘crossover’ con Belén Esteban en TikTok

Chiara Ferragni ya se encuentra de vacaciones. Hace unos días, ella y su pareja Fedez inauguraban el verano con una escapada de lo más romántica a Salento, donde han aprovechado para mostrar su cara más tierna y emotiva.

De ruta por europa, la influencer italiana ha viajado hasta París para asistir la Couture Week (Semana de la alta costura). Vestida de Dior, con una cola de caballo y tan elegante como siempre, Chiara ha sorprendido a todos sus seguidores, en especial a los españoles, con un crossover inesperado en TikTok.

“¿Perdona? ¿Perdona? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos?”. Con este icónico audio de nuestra Belén Esteban ha reaccionado la celebrity al momento en que “tus amigos dicen que no a un aperitivo”. Asimismo, ha añadido al clip que no se lo toma como algo personal. El TikTok en cuestión suma ya dos millones de visualizaciones, más de 335.9K likes y más 2.000 comentarios.

Y es que la reacción de los usuarios no se ha hecho esperar: “Vivo en una simulación”, “esto es todo lo que necesitaba hoy”, “Marvel nunca podría crear semejante multiverso” o “qué fantasía” son solo algunos de los miles de mensajes que ha recibido el vídeo en redes sociales.

Casualidad o no, no cabe duda de que las colaboraciones entre españoles e italianos están de moda en todos los sentidos y no solo en la música. ¿Veremos a la princesa del pueblo y a la protagonista de The Ferragnez alguna vez crear un vídeo juntas?