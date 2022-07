Últimamente parece que los concursantes de Supervivientes han encontrado un blanco fácil en Nacho Palau y las broncas con él son constantes. El ex de Miguel Bosé parece haberse acostumbrado, aunque sabe que cada frase que diga será analizada con lupa. Pero prefiere tener que vivir esas situaciones a encontrase completamente solo.

Pero no es el único que protagoniza altercados en la isla. Parece que la cosa va con los Ignacios, porque el Borbón también suele alterar a sus compañeros. Incluso ha conseguido que Ana Luque, la eterna sonrisa, adalid del buen rollo, estalle y acabe gritando.

Hay varios comportamientos del benjamín que no acaban de convencerle. Empezó el día calentito cuando le vio orinar donde ellas suelen ir a buscar almendras para comer. Tampoco le gustó cómo le hablaba cuando fueron a recoger leña.

La gran bronca

Y la gota que colmó el vaso llegó durante la gran tormenta cuando estaban todos bajo la lona y Ana le pidió a Nachito que quitara el agua que se acumulaba sobre el toldo. El chico lo hizo, pero a regañadientes porque aseguraba que iba a tardar cinco minutos en estar igual otra vez.

“Menos mal que está este hombre gracias a Dios porque por Nacho que concurse el de al lado”, comentó la andaluza. Comentario que no le gustó nada al benjamín. “Estoy aquí igual que tú”, le respondió.

Ana le explicó que ellas se estaban preocupando del otro lado de la lona. “Que hay que mantener la carpa, Nacho, joder”, le contestaba Ana que ya no pudo mantener su calma habitual. Nacho le pidió que no le gritara, pero ella cada vez se encendía más.

“Hablo como me hablas tú, que no se te puede hablar. Antes me has faltado al respeto te he perdonado. Ya no quiero hablar contigo, se acabó. No hablo más contigo porque nada más que quieres llevar la razón. Prefieres que se hunda eso a levantarte”, le decía alterada.

“Luego no vengas detrás de cámara a pedirme perdón. Te juro que no te perdono esta vez por lo que estás liando”, le aseguraba. “La estás liando tú sola, joder”, respondía él.

“No tienes cojones ni tienes nada”, acababa levantándose ella para achicar el agua del toldo y evitar que se hundiera la carpa que les estaba protegiendo de la tormenta.

Tensión en uno de los peores momentos que han vivido los concursantes que han aguantado estoicamente la tormenta que les ha dejado empapados y muertos de frío.