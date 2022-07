Juan del Val responde a un periodista que le critica por una de sus opiniones en ‘El Hormiguero’

Juan del Val y toda su ignorancia en El Hormiguero sobre los cortometrajes”. Este es el titular del artículo de Borja Terán que ha llamado la atención del marido de Nuria Roca y que no ha querido dejar pasar por alto.

Ha recurrido a sus redes sociales para expresar su opinión sobre lo que ha leído y con lo que no coincide. “Leo con cierto asombro este artículo de @borjateran un opinador de tv al que respeto por su criterio, coincida o no con él. En esta ocasión no se ha enterado y ha escrito un artículo sobre lo obvio, cosa común cuando se habla de oídas…”, empezaba echando en cara.

Y no se ha quedado ahí: “Me viene bien para contestarle a él y a otros aspirantes a Woody Allen que incluso me han amenazado de muerte por ‘despreciar la cultura’ e hipérboles semejantes”.

La respuesta de Juan

Si hay algo que no soporta el colaborador más polémico del programa de Pablo Motos es que le tomen por ignorante. “Borja gasta líneas para explicarme la importancia de los cortometrajes en España, gracias Borja. De verdad, no me subestimes, no era necesaria la explicación. Te explico yo a ti, para que lo pilles”, le avisaba.

“En la sección de ‘el polémico’ he dicho, entre otras cosas (llevo tres años con ella) que detesto, por ejemplo, a las personas que comen queso de postre sin que nadie mínimamente inteligente haya decidido escribir un artículo para iluminarme sobre lo rico que está el queso. También he dicho que los paraguas plegables no funcionan nunca o que las personas que ponen muchos cojines en la cama tienen alguna patología por definir…”, expresaba sobre lo que suele ser su sección de opinión.

Una sección que le ha creado más de un conflicto entre los que se han sentido ofendidos por sus opiniones, que parece que ya no hay libertad para compartir puntos de vista personales.

“A ver, mi mujer come queso de postre, yo tengo un paraguas plegable y mi madre tiene unos quince cojines en la cama. Yo veo cortos y hasta mi hijo se ha planteado alguna vez hacer uno… Lo único importante en la vida es entender el contexto, las lecciones sobre que el cielo es azul son innecesarias. Borja, el hombre inteligente no pierde el tiempo explicando lo obvio…”, aclaraba.

Y ya puesto, también ha mandado recado a otros: “Y ya de paso, a todos los ‘spilbergscitos’ aspirantes a cineastas que amenazan en redes, simplemente reflexionad sobre la nula creatividad que suelen tener las personas que se toman muy en serio a sí mismas y son incapaces de reírse de lo que son o de lo que hacen”.

Y ha acabado con ese tono que tanto le caracteriza: “Por cierto, me encantaría que todos los que amenazan y tú mismo, querido Borja, mantuviéramos una conversación sobre la historia del cine español a ver todo lo que me podríais aportar. Cuando queráis. Saludos a todos”.

Intercambio de buenas intenciones

Y claro, el aludido no ha tardado en responder: “Juan! Pues estás pasando mucho tiempo aquí explicando algo que no necesitas. Te mando un abrazo y me gusta que mi artículo te esté haciendo reflexionar. Un abrazo fuerte desde el respeto”.

No era el punto final. “No tanto tiempo, no te preocupes por mí. Estoy de vacaciones y estas cosas menores me divierten. Abrazo de vuelta”, respondía Juan.

Todo desde la educación y el respeto, que se puede abrir debate sin insultar. Eso sí, algunos de los seguidores de Juan del Val han considerado que ha sido demasiado suave con el periodista.