Juan del Val manda un zasca a los que critican su apretón de manos a los Reyes de España siendo republicano

Este sábado se celebra el Día Internacional del Libro, motivo que sirve de excusa para, cada año, entregar el Premio Cervantes, que este año se ha adelantado a este viernes. La premiada de este año es Cristina Peri Rossi que no recoge su premio de manera presencial por motivos de salud.

Tampoco estuvo este jueves en la recepción de los Reyes en el Palacio Real. Los que sí estuvieron, entre otros, fueron los autores María Dueñas, Fernando Savater, Javier Castillo, Paz Padilla, Vicente Vallés o Juan del Val.

Este último, habitual de El Hormiguero, se ha convertido en un autor super ventas gracias a su última novela Delparaíso de la que ya hay firmada una adaptación audiovisual. El autor aceptó la invitación real y saludó a los monarcas. Un gesto que no todo el mundo ha entendido. Es por eso que ha querido dar explicaciones en sus redes sociales.

Un republicano en el Palacio Real

El marido de Nuria Roca no es muy amigo de la monarquía y de ahí que no todos hayan entendido su presencia en esta recepción. Pero tranquilidad porque no ha cambiado sus creencias.

“Sí, soy republicano y sí, respeto profundamente al Rey Felipe VI porque es el Jefe del Estado de mi país. Sí, soy ateo y sí, respeto profundamente a los creyentes y a sus creencias. ¿Es tan difícil de entender?”, preguntaba el periodista.

“Los Reyes me invitan a una recepción y acudo. Del mismo modo que voy a la iglesia cuando me invitan a una boda, a un bautizo y a un funeral. Por respeto (y porque me da la gana, claro)”, aclaraba sobre sus motivos.

“Yo respeto también aquello que no comparto. Quien no opina, o siente, como yo no es mi enemigo. Y no, no me puse una corbata verde como “giño” al Rey, aunque podría haberlo hecho. Y sí, podría haberme puesto una corbata morada sin ser un “guiño” al republicanismo, aunque también podría haberlo hecho. El sectarismo es un síntoma de la estupidez; el respeto lo es de la inteligencia”, terminaba matizando a colación de una publicación que se había hecho sobre su estilismo.

Pues eso, que es cuestión de tolerancia y respeto.