Amaia Salamanca va a ‘La Resistencia’ a recuperar lo que es suyo: “Vaya liada”

Ya es tradición que los invitados de La Resistencia obsequien a Broncano con un regalo durante su visita. De hecho se ha convertido en un gesto tan normal que todo aquel que pise el plató con las manos vacías recibirá un toque de atención por parte del presentador (aunque siempre con un tono de humor).

Esto es lo que le ha ocurrido a Amaia Salamanca, la actriz que se ha convertido en la protagonista del programa del 4 de julio. Amaia fue con las manos vacías, pero lo hizo por una buena razón: iba a recuperar lo que es suyo.

Resulta que cuando Arturo Valls visitó a Broncano, le regaló una raqueta de tenis firmada por Rafa Nadal. Pues bien. Esa raqueta era en realidad de Amaia Salamanca, solo que nunca llegó a sus manos. La actriz ha querido aprovechar la ocasión para contar lo sucedido.

Mira la que has liado, @ArturoValls. La culpa es tuya que vas regalando raquetas firmadas por Nadal¹ como si nada.



¹¿Tienes otra? Para un trabajo. pic.twitter.com/2Z4jd3AxdM — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 4, 2022

El tenista profesional le firmó la raqueta a Amaia y se la entregó a Richy Castellanos para que este se la hiciese llegar. Ella le insistía para quedar y poder hacerse al fin con su regalo, pero el encuentro nunca llegó a pasar. Su sorpresa fue cuando vio que dicha raqueta había acabado en manos de Arturo Valls y este había decidido regalársela a David Broncano.

"Yo la raqueta la di por perdida ya. El mamón de Arturo de repente viene aquí con la raqueta, que es mi vecino, que he hecho una serie con él, que he cenado con él mil veces, y no me había dicho nada de esto", declara Salamanca entre risas. Ha aprovechado la ocasión para pedirle al presentador que le devuelva lo que es suyo, pero él se ha negado. ¿Recuperará finalmente Amaia su raqueta? De momento parece que no.

Lo que está claro es que por el plató de La Resistencia han pasado regalos de todo tipo. Aunque ya se ha demostrado que no todo es lo que parece. ¿Cuál será el siguiente?