Llega el mejor libro para el verano según el Wall Street Journal inspirado en Joni Mitchell y James Taylor

Canciones desde la Osa Mayor de Emma Brodie llega este 7 de julio a las librerías de nuestro país. Fue el mejor libro de junio de 2021 en Amazon y ha sido nombrado como mejor libro para el verano por el Wall Street Journal. Ahora lo tenemos en español para hacernos más entretenidas nuestras vacaciones.

Se trata de una novela inspirada en la historia de amor que vivieron dos clásicos de la música de los setenta: Joni Mitchell y James Taylor. No falta fama, pasión y música en una historia que muchos han definido como la mezcla perfecta entre Todos quieren a Daisy Jones y Ha nacido una estrella.

Esta novela nos lleva al verano de 1969 y la actuación de Jesse Reid, la nueva estrella musical que ha reinventado el folk. Pero un accidente inesperado hace que se cancele y sea sustituido por la actuación de un grupo juvenil local, Los Breakers.

Ha nacido una estrella

No tienen sello discográfico, nunca han actuado para más de 45 personas y ahora se tienen que enfrentar a un gran público para sustituir a una gran estrella. Imagina el panorama.

Todo ese público que solo abucheaba no sabía quién era Jane Quinn. Una joven cantante con alma de estrella, inteligente, intuitiva, carismática, con una voz asombrosa y una personalidad arrolladora. No se le ocurre otra cosa más que descalzarse, coger el micrófono y hacer una versión del gran éxito del artista al que está sustituyendo.

fragmento de 'canciones desde la osa mayor' Jane Quinn estudió al público con aire confiado, como diciendo: “Sé que creéis que queréis a Jesse Reid, pero yo os voy a dar algo mucho mejor”. Era como ver a alguien encender un mechero en un vendaval. Aquella chica era una valiente, joder […] Qué registro. De soprano, de la escuela de Joan Baez y Judy Collins, aunque no sonaba tan aristocrática como Collins ni tan contestataria como Baez. Su voz tenía un matiz sin refinar, una rudeza casi apalache que erizaba los pelos de la nuca. Simplemente maravillosa.

Love Story

Jesse Reid acabará reapareciendo y conociendo a Jane Quinn y lo que viene después es lo que todos esperan, el comienzo de una historia de amor épica que se desarrolla a lo largo de una gira y un verano que pones patas arriba sus vidas.

Y no falta un oscuro secreto que empujará a esta joven a coger su guitarra y componer un disco que o bien catapultará su carrera o la destruirá. Canciones desde la Osa Mayor será su gran obra.

Es difícil no pensar en Lady Gaga y Bradley Cooper. Y es que esta historia tiene muchos puntos en común con la peli que les hizo vivir su gran noche de los Oscar.

Inspirado en una historia real

En los años ’70 Joni Mitchell y James Taylor eran pareja y ella, volcó su relación en las canciones de su cuarto álbum de estudio, Blue, en el que había una colaboración entre ambos: A Case of You.

Igual que la protagonista de la novela, Mitchell también se tuvo que enfrentar a un público disgustado en el festival de la Isla de Wight, aunque en su caso, ya era conocida por aquel entonces. Pero como Quinn, ella también logró finalmente calmar a un público absolutamente enervado tan solo con el poder de sus canciones.

Aunque no trascendieron muchos detalles de la relación de estos dos clásicos, sí sabemos que él compuso You Can Close Your Eye para ella y acabaron cantándola juntos en directo.

Y esas conexiones y guiños unen ese pasado con el presente de esta nueva historia que nos presenta Brodie.

Banda sonora llena de clásicos

Como no podía ser de otra manera, esta novela tiene una banda sonora completa que va más allá de las canciones de sus protagonistas.

El libro está inspirado en los discos producidos en A&M Studios y Sunset Sound en las décadas de los años ’60 y ’70 bajo sellos como Reprise Records, Ode Records y Warner Bros y es lo que se respira a través de las páginas donde la pareja que ha inspirado la novela está muy presente.

1. Carry On. Crosby, Stills, Nash & Young

2. Blossom. James Taylor

3. White Rabbit. Jefferson Airplane

4. Yellow Submarine. The Beatles

5. Summerlong. Kate Edwards

6. Something In The Way She Moves. James Taylor

7. Build Me Up From Bones. Sarah Jarosz

8. Scarborough Fair / Canticle. Simon & Garfunkel

9. Fire And Rain. James Taylor

10. Different Drum. Stone Poneys, Linda Ronstadt

11. A Sunday Kind Of Love. Etta James

12. Sympathy For The Devil. The Rolling Stones

13. Run Honey Run. John Martyn

14. Take Me For A Ride. Caitlin Canty

15. I Feel The Earth Move. Carole King

16. You Can Close Your Eyes. James Taylor

17. Free Bird. Lynyrd Skynyrd

18. Whoa Mule. Raymond Fairchild

19. Mud Slime Slim. James Taylor

20. Piano Concerto in A Minor, Op. 16: Allegro molto moderatto, Edvard Grieg

21. A Case Of You. Joni Mitchell

22. Long Ride Home. Patty Griffin

23. This Flight Tonight. Joni Mitchell

24. You’re So Vain. Carly Simon

25. Dream A Little Dream Of Me. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong

26. Blue. Joni Mitchell

27. Love Has Brought Me Around. James Taylor

28. Mockingbird. Carly Simon, James Taylor

29. You’ve Got A Friend. Carole King

30. Knockin’ Round The Zero. James Taylor

31. Carey. Joni Mitchell

32. Molly Smiles. Jesse Spencer

33. Little Green. Joni Mitchell

34. That’s The Way I’ve Always Heard It Should Be. Carly Simon

35. Sinnerman. Nina Simone

36. Just Like This Train. Joni Mitchell

37. Our House. Crosby, Stills, Nash & Young

38. New Tune. James Taylor