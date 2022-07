Este es el setlist de Motomami Tour de Rosalía

Rosalía está a punto de comenzar Motomami Tour y el público lo sabe. La gira internacional comienza el próximo 6 de julio en Almería y acabará el 18 de diciembre en Francia. Entre estas dos fechas pasará por ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.

Ahora que las fechas están más cerca que nunca, la cantante junto a su cuerpo de baile está ultimando las coreografías y las canciones con las que nos hará bailar a todos sus fans. Es por esto que ya conocemos gran parte del repertorio que aparecerá en los shows con los bailes y la puesta en escena incluida.

Por ello, vamos a conocer como está montando Rosalía estos espectáculos tan importantes y que arrasaron con las entradas en cuanto salieron.

Escenario y fans invitados

En las imágenes, que están por todas las redes sociales, se puede ver de primera mano cómo será el diseño del escenario donde se subirá la cantante. Un fondo blanco con diferentes líneas (o lo que parecen dibujos abstractos) y su nombre junto al título del tour parece ser una de las principales pantallas que acompañará el show.

Además, a estos ensayos finales ha acudido un grupo de fans que han disfrutado de la música y lo que serán los conciertos. En una foto hemos visto a este grupo de chicos y chicas junto a Rosalía, que llevaba un vestido amarillo que llama mucho la atención y que fue su outfit durante todo el ensayo.

“Relación Remix” confirmada

En los vídeos que han subido se puede ver a la cantante dándolo todo en Relación Rémix, que interpretó junto a Sech, Daddy Yankee, Farruko y J Balvin. A pesar de que está canción no es solo de ella, la cantará durante sus espectáculos junto a sus bailarines.

¿Quién sabe si invitará a alguien a subirse al escenario con ella?

“Dolerme” junto a su guitarra

Otro tema que hemos visto en los ensayos ha sido Dolerme, donde la barcelonesa cantaba esta canción llena de sentimiento junto a su guitarra. En este caso la artista aparece sola sin cuerpo de baile, solo está ella sobre el escenario con los ojos cerrados cantando a ese amor que no pone de su parte.

“Como un G”

Además de Rosalía, tenemos más protagonistas. En Como un G es el ventilador, ya que durante la interpretación el pelo de la cantante parece estar en un videoclip al más estilo Beyoncé. También aparece sola sobre la tarima, pero en las pantallas laterales se pueden ver a alguno de sus bailarines difuminados.

“YO X TI, TÚ X MI”, junto a sus fans

Cuando tocó una canción más reggaetonera, la cantante no dudó en invitar a los fans que la acompañaban a subirse con ella y su cuerpo de baile al escenario improvisado. Con ello se marcaron un gran baile mientras ella cantaba sobre una caja con su vestido amarillo.

“De Plata”, del álbum Los Ángeles

Además de todas las canciones que más han sonado en los últimos meses, no podían faltar temas de otros discos y un flamenquito como le gusto a ella. Es por esto que, en esta ocasión, Rosalía se coloca el vestido de cola y se lanza a cantar De Plata. Con su tono más flamenco y con su estilo más característico la artista deja su marca Rosalía.

“CUUUuuuuute”

Como no podía ser de otra forma, y después de marcarse un tema flamenco, la artista se lanza a bailar la coreografía con sus bailarines al ritmo de CUUUuuuuute. La canción que mezcla español e inglés va a ser todo un show con esos pasos tan arriesgados y que nos harán bailar a todos.

“La noche de anoche”

El tema que tanto hemos escuchado y cantado también tiene un hueco en la gira. En los vídeos la cantante aparece sola, cogiendo la cámara que enfoca las imágenes en las pantallas del escenario para interpretar este tema y que la vean bien de cerca.

“TKN” al ritmo de perreo

Ya hemos tenido flamenco, reggaetón y todo tipo de bailes, solo nos faltaba el perreo. Y esto lo podemos disfrutar en el vídeo donde interpreta TKN junto a su cuerpo de baile. En este caso se lanza con una coreografía más sexy, que no podía ser de otra forma cantando al ritmo de “ni un amigo nuevo ni uno haría”.

“Con Altura”

La canción que todos hemos bailado estará en el repertorio con una coreografía acorde con la personalidad de Rosalía. Una mezcla de moderno y flamenco que nos encanta, es decir, contará con pasos que nos gustaría poder hacer a todos junto a la mano flamenca que nos sale cuando escuchamos su música. Para corroborar esto solo hay que ver el vídeo donde tiene a todos los fans en pie intentando bailar con ella.

“Sakura”

En este caso, tenemos la aparición estrella de un piano al lado de la cantante interpretando esta canción con todo el sentimiento que lleva dentro. Rosalía, junto a un pianista y sus bailarines en escena, nos pondrá la piel de gallina con Sakura.

“La Combi Versace”

Y, para terminar el repertorio que acompañará al Motomami Tour (de momento), tenemos La Combi Versace con una coreografía digna de un espectáculo y al ritmo de “puesta pa´ las noches, puesta pa´ las noches tu pelo azabache y La Combi Versace”.

Rosalía tiene un tour que va a sorprender a todos sus fans con las coreografías y las puestas en escena que tendrá y estas son las canciones que conocemos hasta el momento. De momento no conocemos los outfits que llevará, solo el vestido flamenco negro que no podía faltar en una gira de este estilo. Pero si nos fijamos en los modelitos que se pone la barcelonesa estamos seguros que no va a dejar a nadie indiferente.