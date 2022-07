Adrián Rodríguez y su prometida Susy Gala quieren ir a Eurovisión

Adrián Rodríguez, conocido por salir en el elenco de Los Serrano, Física o Química y participar en Supervivientes, anuncia su vuelta a la música. Y no lo hará solo, su novia Susy Gala le acompañará en esta nueva aventura. Lanzaran su primer tema en unos días y lo han llamado Only You.

En una entrevista que dieron en El Mundo ya lo han anunciado y han hablado de su futuro en la música y como pareja. "Nuestro primer tema se llama Only You y es un proyecto que hemos hecho, a raíz de nuestra relación, con toda la ilusión y todo el cariño", ha explicado Susy Gala, actriz porno que también ha participado en proyectos musicales.

Ambos coinciden en que “es muy bueno”. Además, no han querido descartar su participación en el Benidorm Fest para llegar a representar a España en Eurovisión. “Nos gustaría ir al festival ¿Por qué no?”, explica Adrián durante la entrevista.

Argumentan que tienen un tema representativo y que pueden tener un espectáculo que iguale el nivel de Chanel: “¡Si tenemos una canción muy representativa! Creo que este año se ha hecho muy bien, se ha llevado un espectáculo y yo pienso que nosotros estamos a la altura de ese tipo de espectáculo, porque traemos un aire fresco de música”.

Boda a la vista

Ambos tienen proyectos por separado en su vida. Susy Gala admite que se encuentra alejada del mundo del porno y está más centrada en Onlyfans, donde se puede llevar todos los beneficios. En el caso de Adrián, mientras prepara la vuelta a la música no se olvida de su carrera como actor. “Si surge un reboot de Los Serrano... ¿Por qué no? ¡Me uniría!", ha explicado.

Además, la pareja ha anunciado que se van a casar. “El año que viene. Bueno, en realidad, no sabemos, porque lo vamos adelantando cada vez más. ¡Igual nos casamos el mes que viene!", así lo ha contado ella.

“Llevamos solo unos meses, pero, desde el primer momento, supe que éramos el uno para el otro. Compartimos muchas cosas y ahora, además de tener una bonita historia, tendremos una carrera juntos", explica Adrián.

Parece que la pareja está pasando por su mejor momento y no tienen miedo a mostrarlo al mundo. Solo tenemos que esperar como es la canción que, según ellos, puede representarnos en Eurovisión.