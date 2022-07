Alba Reche, Yoly Saa y Rocío Saiz reaccionan a la cancelación de los conciertos del Orgullo de Madrid

La semana del Orgullo de Madrid, más conocido como MADO, ha dado el pistoletazo de salida. Ayer mismo pudimos ver y escuchar atentamente a Chanel como encargada de dar el pregón. En su discurso, la cantante hizo una defensa férrea de la celebración de estas fiestas y una reivindicación por los derechos del colectivo LGTBI.

Durante toda la semana, podremos disfrutar de un programa lleno de actividades por las diferentes plazas de la capital española, a excepción de una: la Plaza de las Reinas. Los shows que iban a tener lugar en esta localización los días 6 y 7 de julio han sido cancelados debido a unas obras que impiden las salidas de evacuación, según el Ayuntamiento de Madrid.

Además, la propia organización del MADO también ha protestado porque el alcalde Martínez Almeida no ha concedido la exención general de ruido para el evento. A pesar de todo, los eventos que habían sido programados en la mencionada plaza finalmente se trasladarán a la Plaza Barceló del 8 al 10 de julio. Puedes consultar los nuevos horarios aquí.

Ante esto, artistas como Alba Reche, Yoly Saa y Rocío Saíz, entre otras personalidades, han reaccionado y manifestado su indignación ante el presunto boicot que está sufriendo el Orgullo y a la poca antelación con la que han comunicado la cancelación de las actuaciones.

Alba Reche

La cantante Alba Reche comunicaba rápidamente la noticia al enterarse. "Oficialmente, todos los conciertos de la Plaza de las Reinas del Madrid Orgullo quedan cancelados, entre ellos, el nuestro que iba a ser mañana (7 de julio)", comentaba.

"Sé que la organización está haciendo todo lo posible para reubicarlo en otras plazas o lo que puedan. También decir, que el ayuntamiento de Madrid ha esperado a última hora para dar el comunciado tanto a la organización como a las artistas, conque no tiene ningún tipo de sentido lo que está pasando. Que a ultima hora estén intentando tirar el Orgullo hacia abajo, pero bueno, lo siento muchisimo. A mí personalmente es un concierto que me hacía mucha ilusión dar y llevamos toda la semana preparándolo, así que espero que puedan reubicarlo.

Concluía expresando que "es algo que está fuera de nuestro control, pero espero que podáis disfrutar del Orgullo si nos dejan, por lo que parece...".

Y aprovechaba para repostear una stories de Instagram con un mensaje claro: "La homofobia que pone trabas para que se realice el Orgullo o que habla de mandarlo a la Casa de Campo y esconderlo y mata, no tiene grados, es violencia. Violencia que al ser respaldada por las instituciones se lleva a las calles en forma de agresión".

Yoly Saa

Tras lamentar la cancelación del concierto, la artista gallega Yoly Saa también ha compartido en sus stories las siguientes palabras de la escritora Elvira Sastre: "El boicot al que están sometiendo al orgullo las instituciones políticas madrileñas es escandaloso. No hay bandera, no hay asistencia oficial y ahora tampoco hay facilidades para que el programa se cumpla, cancelando los conciertos en la Plaza de las Reinas y complicando la organización a escasas horas de la celebración sin dar más información. Lo que estáis haciendo no se olvidará, Espero que el colectivo tampcoo lo haga cuando toque votar".

Asimismo, la joven publicaba un vídeo cerca de dicha ubicación con un toque de atención a sus seguidores. "Muchos protestamos, nos indignamos y tal, pero a las 8 de la tarde había aquí una manifestacion para reivindicar que no se pueden hacer estas cosas, que están echando el Orgullo abajo.Y está muy guay que compartamos cosas en redes, pero tengo la sensación de que estamos bastante dormidos y despistados de las cosas, y donde hay que estar y protestar es en la calle, así que espero que, al menos, este mensaje le llegue a alguien. Y si queremos hacer algo tenemos que movernos del sofá porque si no va a ser bastante imposible", declaraba.

Rocío Saíz

En la misma línea que Yoly Saa, la artista y activista madrileña Rocío Saíz ha instado a la gente a salir a la calle a manifestarse a través de un post en su perfil de Instagram. "Hoy más que nunca, no quiero que nos respeten, quiero que nos dejen en paz. Amenazan con quitarnos el Orgullo, cancelan los conciertos de las bolleras con la excusa de unas obras que evidentemente podían haber termiando, no nos ponen la bandera, no nos abren la puerta, no nos dejan hacer música. Nos cierran teatros, nos tiran piedras, nos quitan los médicos", expresa la publicación.

"No puedo girtar más alto, el mucho callar agota y la prudencia debilita. Llega un momento en el que tienes cicatrices en la boca de tanto mordértela. Y se hace imprescindible por la propia dignidad recuperar el aliento y hablar claro", continúa.

"De Madrid ya no vas al cielo. Ha llegado un punto en el que no luchamos por más derechos, sino que nos están machacando para que podamos mantener los que tenemos. Salgamos a la calle ahora más que nunca. El Orgullo no es solo una fiesta. No solo sabemos bailar, sabemos luchar y lucharemos por todas las que fueron para que nosotras podamos ser. Ni un paso atrás", termina el post.