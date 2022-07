El colaborador más inesperado se convierte en el ganador de ‘La noche Drag’ del ‘Sálvame Mediafest’

En la semana grande del Orgullo en nuestro país, el mismo día en el que Chanel daba el pregón del Madrid Pride, Sálvame Mediafest celebraba La noche Drag. El plató se llenaba de maquillaje, purpurina, plumas y espectáculo del que no es el más habitual. Pero era una noche para soñar, fantasear y disfrutar.

Y el que lo hizo de veras fue el ganador de este miércoles, el más inesperado, pero que dejó claro desde que salió al escenario que iba a brillar como ningún otro.

Manuel Zamorano, el peluquero del programa al que siempre hemos visto muy comedido, se soltó y se transformó en Samanta Zamorana con la ayuda de su madrina Drag Shiky. Apareció irreconocible y luciendo un cuerpo muy bien trabajado en el gimnasio.

Una performance impecable

Demostró que lo de bailar y, especialmente el flamenco, se le dan muy bien y supimos que había practicado desde pequeño. Salió con una larga capa al ritmo de No me mires de Mecano. También sonó Primaveras en el pelo de El Arrebato para pasar al inconfundible Miguel Poveda. Y entre medias, frases de Belén Esteban o de Anabel Pantoja.

Dejó a todos con la boca abierta hasta el punto de que nada más terminar, Samantha Hudson decía: “Soy yo o ya tenemos ganador de la noche”. No era más que un presentimiento, pero algo de bruja debe tener.

“A ver Manolo, dime la verdad, tú, en realidad, te dedicas a esto profesionalmente”, añadía Jorge Javier Vázquez. Algo que Zamorano negaba, pero explicaba que, “es algo que tenía desde muy joven, creo que nunca me atreví ni a maquillarme ni a ponerme todo esto por miedo al qué dirán, pero gracias mama. Por ti estoy aquí. Me encantaría que me viera mi padre, pero gracias a ti he conseguido muchas cosas en la vida”.

Valoración del jurado

Llegó el momento de las valoraciones del jurado. “Debería empezar a llamarte compañera, has hecho danza, ¿verdad?”, le preguntaba La Prohibida que estaba convencida de que volverían a verse en los escenarios.

“Desde pequeñito he hecho ballet, desgraciadamente, mi madre que está ahí lo sabe, lo tuve que dejar porque vivía en un pueblo muy pequeño y cada vez era peor, pero ahora lo he vuelto a retomar y estoy yendo a clases de flamenco y estoy encantado”, explicaba el estilista.

En cuanto al Maestro Joao inventó un nuevo término para lo que iba a ser su nueva profesión a partir de ese momento: Peluquedrag. “Es maravilloso lo que has hecho, qué bien bailas, qué bien taconeas, qué abdominales, qué petaca llevas ahí delante, todo maravilloso”, le decía.

Cerró Samantha Hudson culmina la valoración determinando que “ha estado de sobresaliente, se nota mucho la danza porque no es nada fácil hacer eso, parecías una profesional, yo no lo hago tan bien”.

Estaba claro que Zamorano se había convertido en el favorito de la noche para el jurado que lo reflejó en sus votaciones dándole la máxima puntuación, 13 puntos. El público también quedó encantado y le dio 12 puntos, detrás de Rocío Carrasco.

Eso le convirtió en el gran ganador de la noche y no podía estar más feliz.