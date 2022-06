Carmen Alcayde se emociona y llora tras su actuación con Ptazeta en el Sálvame Mediafest y acaba ganando

No era Eurovisión, tampoco Benidorm Fest, pero el ambiente era un poco parecido. Muchas ganas, energía, ganas de pasarlo bien y música de lo más variada para hacer disfrutar a todo tipo de público. Hablamos del Sálvame Mediafest.

Temas míticos de veranos pasados, algo de música indie, clásicos de los 90 e, incluso, algo de urbano en un festival donde unos brillaron más que otros, pero todos se entregaron al cien por cien.

Una de las que más, Carmen Alcayde. En un principio iba a cantar Duro de pelar con Rebeca. Pero cuando María Patiño dijo que se caía del cartel porque se veía incapaz de cantar con Ptazeta, ella le intercambió su papel.

Así que, Alcayde, que ya nos había mostrado su talento versionando a Chanel, se lanzó con el Mami de esta rapera de 22 años que lo está petando en la escena.

Subidita en los ensayos

“Es el tema de mi vida, lo canto, lo bailo”, aseguraba Carmen en los ensayos dirigidos por Alejandro Abad que no dudaba en afirmar que había visto a la colaboradora, “subidita, se descentra rápido y el rap no es fácil”.

Hasta Ptazeta se vio deslumbrada por la energía de su compañera y empezó a dudar si no sería ella la que acabaría perdiéndose en esa complicada letra. “Lo que no quiero es que a ella le manche nada mi actitud”, aseguraba Carmen.

Ellas fueron las encargadas de cerrar el festival con una actuación que dejó claro que la colaboradora ha ensayado muchas horas frente al espejo las actitudes más urbanas para bailar.

Canto a la libertad

“Esta canción es muy difícil, pero me gusta porque es un canto a la libertad ahora que estamos en el orgullo. Esta mujer, aqullí donde la veis, tiene 22 añitos, le hicieron una entrevista y dijo ‘yo canto a las mujeres porque me gustan las mujeres, ¿dónde está lo raro? No hay nada raro”, expresó Alcayde sobre la rapera.

“Parece una niña de 15 años la Carmen. Es más rapera que yo ahora mismo”, le devolvía el piropo la artista. Pero tenían que llegar las valoraciones del jurado. Castelo cayó rendido y fue el primero en destacar el talento de Ptazeta no sólo a nivel nacional sino internacional.

“No es un reto, es un retazo, acabas de encontrar tu alter ego, no lo sabías hasta hoy y ya lo sabe todo el mundo”, aseguraba Vicky Larraz. En ese momento Carmen se emocionaba del todo y dejaba escapar alguna lágrima.

“Esta es la vida que quiero que mis hijos hereden, de libertad, de talento y de respeto por los demás”, decía con la voz quebrada sobre lo que le transmite esta artista.

El festival logró ser tendencia en redes donde muchos aplaudieron esta actuación y se posicionaron de su lado desde el principio. Ambas recibieron muchos aplausos y palabras bonitas que se vieron reflejadas en el resultado final.

Llegó el momento de las votaciones. El jurado le dió la máxima puntuación a esta actuación, pero solo era el 50%, el otro porcentaje era el de la votación popular que, en esta ocasión coincidió. Con 12 puntos del jurado y 12 puntos de la audiencia, Carmen Alcayde y Ptazeta se convirtieron en las triunfadoras del festival y repitieron actuación.